Instagram apresenta instabilidade e fotos somem de perfis, relatam usuários

Usuários da rede social Instagram reclamam do ‘desaparecimento’ de fotos do perfil. O ‘bug’ estaria ocorrendo desde o último sábado (4), sendo preciso, em alguns casos, desinstalar e reinstalar o aplicativo para que suas funções sejam normalizadas.

O site Down Detector, uma plataforma que monitora em tempo real falhas e defeitos em aplicativos, sites e serviços de empresas, apresentou dados das últimas 24 horas, que informam que por volta das 11h50 deste domingo (5), houve o maior número de reclamações sobre o Instagram, alcançando 85 notificações.

Na sessão de comentários do site, diversos usuários reclamam das funcionalidades do Instagram. “O meu Instagram está com problema no Feed e no Stories desde hoje cedo. Não vejo minhas publicações e nem os Stories”, escreveu uma pessoa. “Desde das 8h da manhã desse domingo (05/10) os posts meus é de amigos sumiram não sei o que aconteceu reiniciei o app pelo celular, limpei o cache e nada até agora…”, relatou outra. “O meu além dos POST não aparecerem, clico nos stories e não roda, não consigo ver...aff”, acrescentou outro.

Alguns internautas tentam resolver o problema reinstalando o app, mas sem sucesso definitivo | Foto: Reprodução

Preocupados com a instabilidade do aplicativo, os internautas também registraram seu descontentamento no X, antigo Twitter. “O meu está assim também, essa semana era o stories não postava foto com música. Ele fecha. Aí os reels eu não estava conseguindo ver quando me mandam, ele fecha. Agora esse negócio de eu não vejo os posts que eu fiz, só os reels, compartilha e marcação. Só que a outra pessoa vê. Meu marido vê normal, só que ele está na versão antiga e eu na recente”, explicou uma usuária.

Em busca de tentar solucionar a questão por contra própria, alguns internautas estão recorrendo ao recurso de desinstalar e reinstalar o Instagram, entretanto, a medida nem sempre surte o efeito esperado. “Olha, se for pra postar algo, desinstala e reinstala que volta. Mas se prepara que vai ficar assim novamente. Ontem e hoje eu fiz isso e já está dessa forma de novo”, disse outra internauta.