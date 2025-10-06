Comércio se prepara para a alta nas vendas com o Dia das Crianças

Com uma oferta de produtos variados, as estratégias de atratividade para as vendas estão voltadas para a oferta dos combos, como descontos na segunda e terceira peça, ou ainda, na retirada de brindes - Foto: Divulgação

Com uma oferta de produtos variados, as estratégias de atratividade para as vendas estão voltadas para a oferta dos combos, como descontos na segunda e terceira peça, ou ainda, na retirada de brindes - Foto: Divulgação

Com a chegada da data, as vitrines começam a ganhar o colorido que os pequenos tanto gostam: os brinquedos acabam sendo os queridinhos na hora de presentear, mas claro sem esquecer das opções de vestuário e calçados infantis, ou acessórios. Com uma oferta de produtos variados, as estratégias de atratividade para as vendas estão voltadas para a oferta dos combos, como descontos na segunda e terceira peça, ou ainda, na retirada de brindes.

Uma ótima opção para os pais que também são padrinhos, ou os avós de múltiplos netos comprarem bem, sem extrapolar no orçamento. Em Niterói, as lojas começaram cedo na movimentação das vitrines. Segundo a CDL Niterói, a expectativa é que as vendas tenham um aumento de 5% na comparação ao ano anterior.

Leia também:

Guarda Municipal prende dupla por furto de cabos em São Gonçalo

Niterói e Rio seguem trabalho para serem sedes do Pan-americano de 2031

"O Dia das Crianças movimenta não apenas o comércio, mas também a cidade como um todo. É uma data que fortalece o vínculo familiar e aquece diferentes setores, desde o varejo até o segmento de lazer e serviços. Para os lojistas, é uma oportunidade de estreitar a relação com os clientes, oferecendo condições atrativas e experiências diferenciadas. Nossa expectativa é de um período bastante positivo para o comércio de Niterói", disse Luiz Vieira, presidente da CDL Niterói.

O Dia das Crianças apresenta oportunidades significativas para o comércio de Niterói. Além da diversificação nos tipos de presentes, as experiências ampliam o leque de opções para os consumidores, segundo especialistas no assunto.