Niterói e Rio seguem trabalho para serem sedes do Pan-americano de 2031

Na sede do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou neste sábado (04), de uma reunião de trabalho ao lado do prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavaliere; da vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan; do presidente do COB, Marco La Porta; e da comissão que está preparando a apresentação oficial do Brasil, com Rio e Niterói como candidatas a sede dos Jogos Pan-americanos de 2031. A apresentação acontece na próxima sexta-feira (10), em Santiago, no Chile, quando haverá o anúncio oficial da sede do Pan 2031. Rio e Niterói disputam com a capital do Paraguai, Assunção.

“Tivemos um sábado de muito trabalho. É fundamental estarmos juntos porque estamos concorrendo com outra cidade. Rio de Janeiro e Niterói têm um legado esportivo fortíssimo. São cidades belíssimas, com história no esporte e muitas medalhas. Precisamos estar unidos para trazer o Pan 2031 para a nossa gente”, afirmou Rodrigo Neves.

A proposta brasileira busca se destacar por seu potencial de mobilização, estrutura esportiva já consolidada e capacidade de gerar um impacto positivo duradouro para a população.

A articulação faz parte do esforço conjunto para reforçar a força esportiva, a beleza natural e o legado esportivo das duas cidades. Durante o encontro, os representantes ressaltaram a importância do planejamento para garantir a escolha de Rio e Niterói como sedes do maior evento esportivo das Américas.

A Comissão de Avaliação da Panam Sports encerrou nesta sexta-feira (3) as visitas técnicas às instalações da candidatura conjunta do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-americanos de 2031. Durante a visita, liderada pelo presidente da Panam Sports, Neven Ilic, foram inspecionados locais como o Caminho Niemeyer e a Arena da Concha Acústica, que abrigarão diversas modalidades esportivas. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, expressou otimismo com a escolha, destacando o apoio das prefeituras e dos governos estadual e federal.