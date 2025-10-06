São Gonçalo inicia Campanha de Multivacinação nesta segunda-feira
Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários da criança e do adolescente
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo começa, nesta segunda-feira (6), a Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. Responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias devem procurar um dos 59 postos de saúde receber os imunizantes. A vacina contra o HPV também está disponível para os adolescentes entre 15 e 19 anos que ainda não se vacinaram. A campanha segue até o dia 31 de outubro e terá o Dia D no dia 18 de outubro.
A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, para a imunização. As clínicas municipais do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem das 8h às 21h, de segunda a sexta. E aos sábados, das 8h às 12h.
Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A.
A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.
“A Campanha de Multivacinação é uma oportunidade essencial para atualizar a caderneta, garantindo a proteção contra diversas doenças preveníveis. Essa mobilização nacional facilita o acesso da população aos serviços de saúde, reforça a importância da imunização como medida de prevenção e promove maior adesão às vacinas. Ao participar, pais, responsáveis e jovens contribuem não apenas para a saúde individual, mas também para a proteção coletiva, ajudando a manter a comunidade mais segura e livre de surtos”, disse a coordenadora de Imunização, Ingrid Perni.
Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem comparecer ao posto de vacinação mais próximo para avaliação e orientação pelos profissionais de saúde. Quem perdeu a caderneta de vacinação terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente.
“Além de melhorar as coberturas vacinais, a campanha tem como objetivo diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis. A não vacinação pode favorecer o aumento de doenças que estavam controladas e o surgimento daquelas que já estavam eliminadas, como o sarampo. A atualização será feita de acordo com a situação de cada criança. Por isso, não esqueçam suas cadernetas de vacinação”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.
A Campanha Nacional de Multivacinação pretende atingir o público de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. No entanto, todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia, principalmente os idosos.
Locais de vacinação infantil
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Anaia
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba
22 – USF Altair da Silva, Mutuá
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Emílio Ribas, Barracão
29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
30 – PAM Neves
31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Neuza Goulart, Salgueiro
34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Bandeirantes
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Santa Luzia
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Aníbal Porto, Monjolos
54 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Juarez Antunes, Laranjal
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – USF Armando Leão, Morro do Castro