São Gonçalo inicia Campanha de Multivacinação nesta segunda-feira

A campanha segue até o dia 31 de outubro e terá o Dia D no dia 18 de outubro - Foto: Divulgação

A campanha segue até o dia 31 de outubro e terá o Dia D no dia 18 de outubro - Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo começa, nesta segunda-feira (6), a Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. Responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias devem procurar um dos 59 postos de saúde receber os imunizantes. A vacina contra o HPV também está disponível para os adolescentes entre 15 e 19 anos que ainda não se vacinaram. A campanha segue até o dia 31 de outubro e terá o Dia D no dia 18 de outubro.

A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, para a imunização. As clínicas municipais do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem das 8h às 21h, de segunda a sexta. E aos sábados, das 8h às 12h.

Leia também:

Ladrão é preso ao se esconder em piscina de bolinhas após furto em Icaraí

PF prende homem com mais de 5 kg de cocaína no Galeão

Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A.

A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.

“A Campanha de Multivacinação é uma oportunidade essencial para atualizar a caderneta, garantindo a proteção contra diversas doenças preveníveis. Essa mobilização nacional facilita o acesso da população aos serviços de saúde, reforça a importância da imunização como medida de prevenção e promove maior adesão às vacinas. Ao participar, pais, responsáveis e jovens contribuem não apenas para a saúde individual, mas também para a proteção coletiva, ajudando a manter a comunidade mais segura e livre de surtos”, disse a coordenadora de Imunização, Ingrid Perni.

Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem comparecer ao posto de vacinação mais próximo para avaliação e orientação pelos profissionais de saúde. Quem perdeu a caderneta de vacinação terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente.

“Além de melhorar as coberturas vacinais, a campanha tem como objetivo diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis. A não vacinação pode favorecer o aumento de doenças que estavam controladas e o surgimento daquelas que já estavam eliminadas, como o sarampo. A atualização será feita de acordo com a situação de cada criança. Por isso, não esqueçam suas cadernetas de vacinação”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

A Campanha Nacional de Multivacinação pretende atingir o público de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. No entanto, todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia, principalmente os idosos.

Locais de vacinação infantil

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Emílio Ribas, Barracão

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Neuza Goulart, Salgueiro

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Bandeirantes

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Santa Luzia

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Juarez Antunes, Laranjal

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – USF Armando Leão, Morro do Castro