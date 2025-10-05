PF prende homem com mais de 5 kg de cocaína no Galeão

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro prenderam um homem que levava cerca de 5,2 kg de cocaína em duas malas. O criminoso pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Amsterdã, na Holanda, com destino a Bangkok, capital da Tailândia.

O preso de 23 anos, natural de Florianópolis, Santa Catarina, levou uma droga em duas malas despachadas, mas durante uma fiscalização, os policiais identificaram o material escondido.

