PF prende homem com mais de 5 kg de cocaína no Galeão
O preso, de 23 anos, levava a droga em duas malas despachadas, mas durante fiscalizações de rotina, policiais federais identificaram o material
Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro prenderam um homem que levava cerca de 5,2 kg de cocaína em duas malas. O criminoso pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Amsterdã, na Holanda, com destino a Bangkok, capital da Tailândia.
O preso de 23 anos, natural de Florianópolis, Santa Catarina, levou uma droga em duas malas despachadas, mas durante uma fiscalização, os policiais identificaram o material escondido.
Leia também
Disque Denúncia divulga cartaz para localização de líderes do Comando Vermelho na Região Serrana
Ferro-velho ilegal está fechado em São Miguel, São Gonçalo
O homem foi preso em flagrante e posteriormente encaminhado ao sistema prisional do estado. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.