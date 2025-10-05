Bombeiros são promovidos por bravura após salvamento emocionante em Itacoatiara

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro promoveu, por bravura, dois agentes que salvaram uma mulher na praia de Itacoatiara, em Niterói, em junho deste ano. As imagens do salvamento viralizaram nas redes sociais.

A honraria foi um ato de reconhecimento da corporação pelos bombeiros do 4º Grupamento Marítimo (Itaipu), que arriscaram as próprias vidas para salvar a mulher. Com a promoção, o Cabo Henrique Vieira Bruto da Costa tornou-se 3º Sargento, e o Soldado Bruno Sousa Lassé ocupou o cargo de Cabo.

Durante a carreira de um bombeiro, a promoção por bravura é apontada como a mais nobre.

Salvamento

As imagens do resgate revelam que em diversos momentos, as ondas ocultam a vítima, que teria caído da Pedra do Pampo ao tirar fotos. Os bombeiros saltaram de uma pedra levando somente uma boia. Eles precisaram somente de 50 segundos para alcançar a mulher e colocá-la no equipamento.