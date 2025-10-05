Brincadeira liberada: Festival Infâncias chega a Niterói com shows e diversão gratuita

No mês da criança, Niterói preparou um roteiro especial para animar os fins de semana da garotada. Neste domingo (5), começa o Festival Infâncias, primeira ação totalmente voltada para crianças que acontece na cidade. O evento, inteiramente gratuito, é uma iniciativa da Prefeitura, por meio do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, e será realizado em diferentes pontos, como o Horto do Fonseca, a Praia de Icaraí e o Museu de Arte Contemporânea (MAC). Entre os destaques da programação, o grupo Palavra Cantada, cinema ao ar livre e atrações como Bolofofos e Bob Zoom.

A primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, destaca a importância de celebrar a infância, estimulando atividades que tirem meninos e meninas da frente das telas e resgatem o prazer de correr, brincar e interagir com outras crianças.

Leia também:

Capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida será inaugurada em Niterói no dia 12 de outubro

Saúde anuncia compra emergencial de 2,5 mil antídotos contra metanol diante do registro de 127 casos

“O Festival Infâncias é um espaço fundamental para valorizarmos a infância em toda a sua diversidade. É uma alegria, como gestora do Escritório de Cuidados e primeira-dama, apoiar uma iniciativa construída para proporcionar o brincar livre, a imaginação, o aprendizado em conjunto com a família. Viver experiências lúdicas e prazerosas, se divertir em conjunto, sem telas, é o caminho para fortalecer os vínculos afetivos, em todas as áreas de nossa cidade”, diz Fernanda Sixel Neves.

As atividades para crianças serão realizadas durante os domingos de outubro. São mais de 20 oficinas criativas, experiências sensoriais e educativas, como contação de histórias, pintura, circo, yoga, argila, horta, teatro e música, além de muitas brincadeiras ao ar livre. Meninos e meninas também poderão soltar a imaginação nas artes e gastar energia no slackline e na dança. O mundo digital vai marcar presença com oficinas de drone e Minecraft, entre outras ações.

O evento conta com área de amamentação e oferece acessibilidade, por meio de intérprete de libras, espaço sensorial e audiodescrição dos shows. Além disso, foram instaladas placas de conscientização sobre a violência contra crianças que ficam na altura dos pequenos, de forma que eles consigam ver o conteúdo com facilidade.

Programação completa:

Data: 05/10

Oficinas criativas e apresentações de Palhaço Mágico e Pequenos Acordes

Local: Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura 770)

Horário: das 9h às 13h

Data: 11/10

Oficinas criativas e apresentações de Palhaço Mágico, Bob Zoom e Violúdico

Local: Horto do Barreto (Rua Doutor Luiz Palmier s/nº)

Horário: das 9h às 13h

Cinema ao Ar Livre

Local: Museu de Arte Contemporânea – MAC (Mirante da Boa Viagem s/nº, Boa Viagem)

Horário: 18h30

Data: 12/10

Oficinas criativas e apresentações de Palhaço Mágico, Palavra Cantada e Bolofofo

Local: Praia de Icaraí

Horário: das 9h às 18h30

Data: 18/10

Oficinas criativas e apresentações de Palhaço Mágico, Lekolé e Leo Castro

Local: Praça do Descobrimento (Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, Piratininga)

Horário: das 9h às 13h

Cinema ao Ar Livre e Palhaço Mágico

Local: Plataforma Urbana Digital Engenhoca (Praça José Vicente Sobrinho)

Horário: das 16h30 às 19h

Data: 26/10

Oficinas criativas e apresentações de Palhaço Mágico e Aliens

Local: Largo da Batalha (Praça Levi Francisco da Cruz Nunes)

Horário: das 9h às 13h