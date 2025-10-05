Niterói fará maior obra da história do Morro do Estado: investimento é de R$ 35 milhões

A comunidade do Morro do Estado, em Niterói, se prepara para receber a maior transformação de sua história. Com previsão de investimento de R$ 35 milhões, a Prefeitura anunciou um amplo projeto de urbanização e infraestrutura, que vai beneficiar diretamente os moradores. A ordem de início foi dada pelo prefeito Rodrigo Neves neste sábado (4). O chefe do Executivo estava acompanhado da primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC), Fernanda Sixel Neves, e de secretários municipais. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 12 meses.

O projeto tem como objetivo atender às demandas dos moradores da comunidade. Entre as melhorias previstas estão a requalificação dos acessos, becos, calçadas e escadarias; implantação de cinco pontos de contenção de encostas; recuperação das áreas de lazer com brinquedos e academia da terceira idade; além de ações de paisagismo e pavimentação.

“Este é o maior investimento da história do Morro do Estado. Um projeto pensado com carinho, que vai mudar a realidade da comunidade. Já melhoramos o abastecimento de água e quem mora aqui há mais tempo no local sabe a importância disso. Fico feliz de poder estar novamente com essas pessoas e seus familiares que são testemunhas de tudo o que foi conquistado”, destacou o prefeito Rodrigo Neves

Ele lembrou ainda que, além destas obras, futuramente a comunidade será beneficiada com o Vida Nova no Morro. O programa é uma política pública intersetorial da Prefeitura de Niterói, coordenada pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF) e pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, gerido pela primeira-dama. Desenvolvido em cooperação técnica e financeira com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o programa tem foco em melhorias habitacionais, desenvolvimento socioeconômico e transformação urbana das favelas do município.

O planejamento prevê a atuação nas 83 comunidades de Niterói, beneficiando mais de 150 mil pessoas com obras de infraestrutura, contenção de encostas, saneamento, melhorias habitacionais e políticas integradas nas áreas de cultura, educação, saúde e segurança pública

"Vamos pintar cada casa do Morro do Estado. Os moradores terão um lugar lindo”, acrescentou o prefeito.

Também foram realizados investimentos expressivos na área da saúde, como a reforma da unidade básica de saúde local e a expansão do Programa Médico de Família.

“Resido aqui há 40 anos. Essa modernização é fundamental para a comunidade. As novas vias de acesso vão beneficiar tanto os antigos moradores quanto as gerações futuras”, afirmou a moradora Raquel Silva.

As obras terão foco na infraestrutura, mobilidade, drenagem, abastecimento e revitalização dos espaços públicos, com impacto direto na qualidade de vida da população.

Também moradora do Morro do Estado, Priscila Almeida celebrou a iniciativa. “Esse projeto é muito importante pra gente. Muitas vezes somos esquecidos, mas o prefeito está vindo aqui para trazer obras, organizar e valorizar a nossa comunidade. Isso é o que a gente merece”, afirmou a moradora.