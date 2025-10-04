Maricá inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes nesta segunda (06)

A mobilização se estende até o dia 18 de outubro, quando será realizado o Dia D de Vacinação - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

A mobilização se estende até o dia 18 de outubro, quando será realizado o Dia D de Vacinação - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira (06/10) a Campanha de Multivacinação no município, voltada para crianças e adolescentes menores de 18 anos. A ação integra a mobilização nacional de imunização da faixa etária e acontece em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, atualizar as cadernetas e reforçar a prevenção de doenças imunopreveníveis, como sarampo, caxumba, rubéola e hepatite B.

A mobilização se estende até o dia 18 de outubro, quando será realizado o Dia D de Vacinação. Nesta data, além do atendimento em todas as USF, o Centro de Vacinação Integrada (CVI), próximo à Rodoviária, funcionará em horário integral, das 8h às 17h, e haverá ainda um ponto extra de imunização no shopping Boulevard Maricá, facilitando o acesso da população.

Leia também:

Polícia prende falsos vendedores de balas que aplicavam golpes em turistas estrangeiros

Governo do Rio cria Sala para enfrentar intoxicações por metanol

Durante a campanha, também serão realizadas ações educativas nas escolas do município, abordando temas como sexualidade responsável e prevenção de infecções como HPV, sífilis e HIV. Também estão sendo planejadas atividades descentralizadas em parcerias com outras secretarias, voltadas à conscientização sobre a dengue e a importância da vacinação contra o HPV (que fortalece a prevenção ao câncer de colo de útero) nas escolas estaduais.

Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Velho, a campanha é estratégica para garantir e ampliar a proteção de crianças e adolescentes.

“A Campanha de Multivacinação é fundamental para manter a imunização em dia e prevenir o retorno ou avanços de doenças já controladas. Nosso compromisso é oferecer o acesso facilitado e ampliar a cobertura vacinal em todo o município”, destacou.

A subsecretária de Promoção e Atenção Primária à Saúde, Regina Ferreira, reforçou a importância da mobilização para o bem-estar e o cuidado integral a esse público.

“A Campanha de Multivacinação é um período essencial para que pais e responsáveis levem seus filhos às unidades de saúde, aproveitando a oportunidade para colocar todas as vacinas em dia. Essa é uma forma de proteger não apenas os indivíduos, mas toda a comunidade”, ressaltou.

Para a superintendente de Vigilância em Saúde do município, Daniella Bittencourt, a iniciativa fortalece o trabalho preventivo.

“A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes de saúde pública para prevenir doenças. Atualizar a caderneta das crianças e adolescentes é fundamental e significa reduzir riscos, evitando surtos de doenças que podem ser graves. Pais e responsáveis, aproveitem a campanha e levem as crianças e adolescentes para atualizar a caderneta de vacinação”, concluiu.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

Segunda a sexta-feira

USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro (8h às 19h)

USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206 (8h às 19h)

USF Marinelândia (Cordeirinho): Rua 09, quadra 15, Cordeirinho (8h às 17h)

USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã (8h às 17h)

USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n (8h às 17h)

USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO) (8h às 19h)

USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n (8h às 19h)

USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n (8h às 17h)

USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã (8h às 17h)

USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu (8h às 17h)

USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu (8h às 17h)

USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu (8h às 17h)

USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar (8h às 17h)

USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n (8h às 19h)

USF Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo (8h às 17h)

USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n (8h às 17h)

USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n (8h às 17h)

USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n (8h às 17h)

USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91 (8h às 17h)

USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n (8h às 17h)

USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia (8h às 17h)

USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n (8h às 17h)

USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n (8h às 17h)

USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73) (8h às 17h)

USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu (8h às 17h)

USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, próximo à Ponte Senador Paulo Duque (8h às 17h)

USF Josefa Xavier Leal – São Bento da Lagoa: Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de Itaipuaçu (8h às 19h)

Atendimento aos sábados

04/10 - 1º distrito (Centro): USFs Central, Bairro da Amizade, Elenir Umbelino de Mello (Flamengo), Mumbuca, Ponta Grossa, ACS Nathan Figueiredo (Saco das Flores), Retiro e Ubatiba.

11/10 – 2º distrito (Ponta Negra): USFs Ponta Negra, Marinelândia (Cordeirinho), Guaratiba, Bambuí, Espraiado e Barra.

18/10 - Todas as USF, Centro de Vacinação Integrada (CVI) e polo de vacinação no shopping Boulevard