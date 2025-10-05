Movimento Cultural Internacional Dom Sarau celebra setembro histórico em 2025 e planeja outubro (vídeo)

O mês de setembro terminou repleto de realizações para o Movimento Cultural Internacional Dom Sarau, de São Gonçalo. No último dia 25, membros desse grupo receberam, na Câmara Municipal da cidade, moções de aplausos do vereador Tião Nanci, como reconhecimento pelas atividades e realizações na música, dança, literatura, poesia, teatro e artes plásticas, ao longo de quatro anos de existência. O coletivo, que se reúne periodicamente para apresentações presenciais e também lives, transmitidas para diferentes países em feiras literárias, segue as atividades, em diferentes datas, nesse mês de outubro.

O Dom Sarau é coordenado pela produtora cultural e embaixadora brasileira na Confederação Virtual do Livro, Ligia Helena Carvalho, e conta com cerca de 150 filiados. Tanto as atividades on line no exterior, como os encontros presenciais, tem caráter permanente. Os membros do coletivo ainda comemoram a participação na sessão solene realizada na Câmara Municipal de SG, onde 43 artistas foram contemplados com as moções. "Por todas as realizações, o Dom Sarau merece esse reconhecimento. Além de proporcionar oportunidades a seus integrantes, ele também eleva o nome de São Gonçalo não apenas no Estado do Rio, mas em âmbito internacional", afirmou o vereador Tião Nanci, durante a solenidade.

Evento aconteceu na Câmara Municipal de São Gonçalo | Foto: Divulgação Dom Sarau

Um dos momentos de maior emoção foi quando o cantor, compositor e flautista Ian Medeiros interpretou 'Oceano', de Djavan, com improvisos. Ligia Helena Carvalho recebeu a moção, junto com a filha, a cantora, compositora, poetisa e escritora Beca Carvalho. O compositor, escritor, pintor e artista plástico Décio Machado, declamou a letra da canção 'Tocaia', uma de suas obras lançadas no mundo virtual, composta em parceria com Beca, criadora da melodia da obra.

Beca Carvalho, o vereador Tião Nanci e Ligia Helena Carvalho, coordenadora do Dom Sarau | Foto: Divulgação/Dom Sarau

O cantor Edu Cigano, autor de vários sambas enredo no Carnaval de Niterói e do Rio, e ex-intérprete das escolas Acadêmicos do Cubango e Souza Soares, entre outras, também recebeu moções, assim como o amigo Serginho Soares - cantor, compositor instrumentista do violão. produtor musical e um dos autores do hino oficial que embalou, na Marquês de Sapucaí, a vitoriosa apresentação da escola Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro em 2025 e agora integrante do Grupo Especial do Carnaval carioca. Serginho, que já compôs cerca de 500 canções, entre as de MPB, instrumentais, assina seus sambas enredo como 'Soares do Cavaco'.

Novas atividades - Nesse mês de outubro, as atividades continuam no Dom Sarau. Haverá participação em live, dos artistas da região, para a Feira do Livro de Jauja, no Peru, evento que acontecerá entre os dias 8 e 12 próximos. No dia 18, os artistas tem novo encontro, dessa vez para apresentações presenciais, no Salão Happy Festas, no Gradim, em SG. Nesse mesmo local, os membros do Dom Sarau celebraram, no último dia 13, em uma emocionante festa, os 4 anos de atividades do coletivo.

"É muito gratificante completar quatro anos de um movimento cultural internacional como o Dom Sarau, que vem dando voz e sendo inspiração, ajudando os artistas a realizarem seus sonhos", afirmou Ligia.