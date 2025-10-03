Grupo Amanhecer é atração de roda de samba em São Gonçalo nesse domingo (5)

O Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região, volta ao Centro Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo, para mais uma temporada de rodas de samba. A primeira será nesse domingo (5), a partir de 14 horas, com participações especiais de Pedrinho da Voz de outros músicos convidados para a tradicional 'canja'.

Nos intervalos da roda de samba, os DJ's Fabynho e Breno Brum comandam as 'carrapetas' com a melhor música eletrônica. A partir der 13h, será servido o tradicional churrasco '0800', com venda de bebidas a preços especiais ao público. Os músicos do Amanhecer prepararam um show que inclui sucessos do samba e do pagode do passado e do presente.

O evento tem apoio cultural de Renatinho da Oficina, Alex Loreti. Astro Pizza e Conrado e Júlia Engenharia.

