MC Pink, filha caçula de Mané Garrincha, morre aos 44 anos no Rio

Morreu, na última quinta-feira (02), a filha caçula do jogador de futebol Mané Garrincha, na Zona Oeste do Rio. Lívia dos Santos, conhecida como MC Pink, enfrentava problemas cardíacos. Ela era filha do falecido jogador com sua última esposa, Vanderléia Oliveira.

Lívia era moradora de Bangu, na Zona Oeste. A filha dela foi quem confirmou a morte através das redes sociais: "Te amo muito, mãe, minha estrelinha mais linda", escreveu a jovem.

"É, mamãe, não consigo acreditar ainda que você se foi, parece que foi ontem quando a gente estava juntas no quarto rindo de tudo, mas Deus tinha outros planos para você. O importante é você estar bem, essa dor nunca vai sair de mim, mas saiba que eu te amo muito e sempre vou te amar", escreveu a filha no texto de despedida.

Como MC Pink, ela lançou sua carreira musical aos 14 anos e fez uma música em homenagem ao pai, chamada 'Rap do Garrincha'. Depois, ela decidiu deixar a música para ser jogadora de futebol e chegou a passar pelas categorias de base do Vasco, mas não seguiu carreira.