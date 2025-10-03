Tolerância Zero realiza mais de 900 abordagens a motocicletas em uma semana

A Operação Tolerância Zero para coibir motos barulhentas pelas ruas de São Gonçalo segue sendo feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo. Nesta semana, foram realizadas mais de 900 abordagens a motocicletas. Uma das ações aconteceu na última terça-feira (30) e outra na quinta-feira (2).

As ações, que foram iniciadas este ano, visam combater a poluição sonora causada por motocicletas com escapamentos irregulares, com descargas adulteradas ou veículos sem placa. A operação acontece sempre com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Durante a operação, os agentes realizam testes com um decibelímetro para verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei.

Na noite de terça-feira (30), foram feitas 516 abordagens a motocicletas no bairro Zé Garoto. Destas, nove motos foram removidas: três reprovadas no teste com o decibelímetro, três sem placa e três por tentativa de evasão pelos motociclistas. Foram emitidos 39 autos de infração.

Na tarde de quinta-feira (2), foram realizadas 390 abordagens a motocicletas no bairro Parada 40. Nesta operação, foram removidas nove motos: quatro reprovadas no decibelímetro, três após os motoristas tentarem se evadir e duas sem placa. Foram emitidos 41 autos de infração.

“É muito importante entender que as nossas operação têm foco. O objetivo é combater motocicletas com escapamentos irregulares, com descargas adulteradas, ou veículos sem placa. O motorista que estiver dentro da lei, regular, não sofrerá nenhuma penalidade. Estamos transformando o trânsito do município. Seguiremos por mais, seguindo a orientação do prefeito Capitão Nelson, que destaca que o cuidado com a população é mais do que essencial”, disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.