Gretchen surge com novo rosto após harmonização facial e ganha elogios

Aos 66 anos, Gretchen surpreendeu os seguidores ao surgir com o rosto diferente após uma nova harmonização facial. A cantora compartilhou detalhes sobre os procedimentos, que incluem reposição hormonal, rejuvenescimento íntimo, design glúteo e extensão de cabelo.

“Estou muito feliz de estar no Brasil esses dias podendo fazer meu trabalho. O show em Belém foi um grande sucesso, um dos mais lindos da minha carreira, um divisor de águas”, declarou a artista.

Além da harmonização, Gretchen revelou que aplicou PMMA no bumbum e nos quadríceps. A substância, conhecida como polimetilmetacrilato, é um composto plástico utilizado em diferentes áreas, inclusive na estética, onde serve como preencher regiões como os glúteos. A cantora fez questão de esclarecer que não se trata do polêmico hidrogel.

Leia também:

Alerj lança editais do seu concurso publico com 101 vagas



Mãe e filha são mortas a tiros em Tanguá; ex-companheiro é principal suspeito

A nova aparência rendeu elogios nas redes sociais. “Gente, o que ela fez no rosto? Rejuvenesceu uns 15 anos”, comentou uma seguidora. “Está tão linda. Parabéns, fico feliz por você”, escreveu uma internauta e outra fã destacou: “Péssimo período para os haters! Porque além de feliz, ela está belíssima”.