Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada nos EUA

O influenciador e escalador Balin Miller, de 23 anos, morreu nesta semana enquanto escalava a formação rochosa El Capiton, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. O jovem fazia uma transmissão ao vivo no Tiktok, no momento da queda.

A morte de Miller, foi confirmada por sua mãe, Jeanine Girard-Moorman, nas redes sociais: "É com o coração pesado que devo dizer que meu incrível filho, Balin Miller, morreu em um acidente de escalada hoje. Meu coração está partido em um milhão de pedaços. Não sei como vou superar isso. Eu o amo muito. Quero acordar deste pesadelo horrível", escreveu.

Segundo a família, Balin realizada a rota conhecida como Sea of Deams, de aproximadamente 730 metros de altura, sozinho. O irmão mais velho da vítima afirmou que ele já havia concluído a subida, mas caiu durante a descida de rapel, possivelmente quando tentava recuperar os equipamentos presos na rocha.

O acidente chocou os seguidores que estavam vendo a transmissão ao vivo pelo Tiktok. Uma das espectadoras disse que viu o momento que Miller caiu enquanto mexia em seus equipamentos presos na pedra.

Balin Miller realizava uma transmissão ao vivo antes de morrer | Foto: Reprodução/Instagram