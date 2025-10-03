Comissão de Avaliação para os Jogos Pan-americanos 2031 encerra visita de avaliação no MAC, em Niterói
Presidente da Panam Sports se disse “muito impressionado” com legado olímpico no país; Rio e Niterói tem candidatura para sediar competição
A Comissão de Avaliação da Panam Sports encerrou, nesta sexta-feira (03), a visita técnica às instalações da candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para os Jogos Pan-americanos de 2031. Ao lado de representantes das prefeituras de Niterói, Rio e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a comitiva liderada pelo presidente da Panam Sports, Neven Ilic, conversou com a imprensa no pátio do Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Boa Viagem, e se disse “muito impressionado” com as cidades e com o legado deixado no país pelos Jogos Panamericanos de 2007 e os Olímpicos de 2016, ambos sediados pelo Rio.
“Estamos muito impressionados com como eles têm mantido, usado e reutilizado cada uma das grandes obras feitas por causa dos Jogos. Temos estado em alguns recintos que foram transformados em escolas, que foram abertas à comunidade. Acho que essa é a grande lição que temos que ter como organizações que investem em esportes: como fazer com que cada um dos dólares investidos nos Jogos sejam também utilizados pela comunidade, pela juventude”, destacou Neven.
A comissão da Panam Sports visitou instalações nas cinco regiões onde os municípios pretendem sediar partidas. Rio e Niterói, que disputam a vaga com Assunção, no Paraguai, apresentaram detalhes do planejamento para sediar o evento. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PSD), disse que toda a infraestrutura esportiva está “praticamente pronta” para receber os jogos e prometeu grandes obras de infraestrutura para a Região Metropolitana caso as cidades vençam a disputa pela sede.
“Eu diria para vocês que o principal legado para a população do Rio e Niterói, para a região metropolitana, para São Gonçalo, [que o evento vai deixar] é a linha 3 do metrô, com a melhoria da mobilidade urbana, integrando do Leste Metropolitano à cidade do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho dúvida que esse é o melhor legado para a população”, disse Rodrigo Neves.
O vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), representou o prefeito Eduardo Paes (PSD) e se disse confiante na escolha das cidades no próximo dia 10 de outubro, quando a Panam Sports vai divulgar o resultado em cerimônia no Chile. Marco Antônio La Porta, presidente do COB, também disse estar confiante e elogiou o desempenho das duas prefeituras no processo de candidatura.
“Acho que vai ser importante não só para a cidade, não só para o Brasil, mas acho que vai ser um impacto nas Américas, dentro daquela grandiosidade que tem que ser os Jogos Panamericanos, visto pelo mundo. Inteiro. É isso que o Brasil pretende. É isso que Rio e Niterói, duas cidades irmãs, vão trazer, vão entregar com certeza em 2031”, destacou La Porta.
Caso sejam eleitas no próximo dia 10 de outubro, um terço dos jogos será realizado em Niterói. O Caminho Niemeyer, no Centro; Centro Esportivo do Barreto; a Concha Acústica, em São Domingos; o Complexo Esportivo Caio Martins e as praias de Icaraí, São Francisco e Charitas serão usados para sediar partidas.