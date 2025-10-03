Comissão de Avaliação para os Jogos Pan-americanos 2031 encerra visita de avaliação no MAC, em Niterói

A Comissão de Avaliação da Panam Sports encerrou, nesta sexta-feira (03), a visita técnica às instalações da candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para os Jogos Pan-americanos de 2031. Ao lado de representantes das prefeituras de Niterói, Rio e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a comitiva liderada pelo presidente da Panam Sports, Neven Ilic, conversou com a imprensa no pátio do Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Boa Viagem, e se disse “muito impressionado” com as cidades e com o legado deixado no país pelos Jogos Panamericanos de 2007 e os Olímpicos de 2016, ambos sediados pelo Rio.

“Estamos muito impressionados com como eles têm mantido, usado e reutilizado cada uma das grandes obras feitas por causa dos Jogos. Temos estado em alguns recintos que foram transformados em escolas, que foram abertas à comunidade. Acho que essa é a grande lição que temos que ter como organizações que investem em esportes: como fazer com que cada um dos dólares investidos nos Jogos sejam também utilizados pela comunidade, pela juventude”, destacou Neven.

"Estamos muito impressionados com como eles têm mantido, usado e reutilizado cada uma das grandes obras feitas por causa dos Jogos", disse residente da Panam Sports | Foto: Layla Mussi

A comissão da Panam Sports visitou instalações nas cinco regiões onde os municípios pretendem sediar partidas. Rio e Niterói, que disputam a vaga com Assunção, no Paraguai, apresentaram detalhes do planejamento para sediar o evento. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PSD), disse que toda a infraestrutura esportiva está “praticamente pronta” para receber os jogos e prometeu grandes obras de infraestrutura para a Região Metropolitana caso as cidades vençam a disputa pela sede.

“Eu diria para vocês que o principal legado para a população do Rio e Niterói, para a região metropolitana, para São Gonçalo, [que o evento vai deixar] é a linha 3 do metrô, com a melhoria da mobilidade urbana, integrando do Leste Metropolitano à cidade do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho dúvida que esse é o melhor legado para a população”, disse Rodrigo Neves.

Prefeito de Niterói prometeu linha de metrô ligando Região Metropolitana ao Rio caso cidades sediem Jogos | Foto: Layla Mussi

O vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), representou o prefeito Eduardo Paes (PSD) e se disse confiante na escolha das cidades no próximo dia 10 de outubro, quando a Panam Sports vai divulgar o resultado em cerimônia no Chile. Marco Antônio La Porta, presidente do COB, também disse estar confiante e elogiou o desempenho das duas prefeituras no processo de candidatura.

“Acho que vai ser importante não só para a cidade, não só para o Brasil, mas acho que vai ser um impacto nas Américas, dentro daquela grandiosidade que tem que ser os Jogos Panamericanos, visto pelo mundo. Inteiro. É isso que o Brasil pretende. É isso que Rio e Niterói, duas cidades irmãs, vão trazer, vão entregar com certeza em 2031”, destacou La Porta.

"Acho que vai ser importante não só para a cidade, não só para o Brasil, mas acho que vai ser um impacto nas Américas", disse presidente do COB | Foto: Layla Mussi

Caso sejam eleitas no próximo dia 10 de outubro, um terço dos jogos será realizado em Niterói. O Caminho Niemeyer, no Centro; Centro Esportivo do Barreto; a Concha Acústica, em São Domingos; o Complexo Esportivo Caio Martins e as praias de Icaraí, São Francisco e Charitas serão usados para sediar partidas.