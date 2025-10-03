Mãe e filha são mortas a tiros em Tanguá; ex-companheiro é principal suspeito

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma denúncia feita contra ele dias antes - Foto: Divulgação

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma denúncia feita contra ele dias antes - Foto: Divulgação

Uma tragédia familiar abalou Tanguá, na manhã desta sexta-feira (3). Mãe e filha foram brutalmente assassinadas dentro de casa, em um crime que está sendo investigado como duplo feminicídio.

Projétil encontrado no local | Foto: Divulgação

De acordo com informações da Polícia, o principal suspeito seria companheiro de umas das vítimas de 36 anos. Ele é apontado como autor dos disparos que mataram a mulher e sua filha, de apenas 15 anos. O crime ocorreu por volta das 7h, na casa onde as vítimas moravam.

Leia também:

Polícia Civil prende padrasto que espancou criança de 3 anos em Cachoeiras de Macacu

SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô



As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma denúncia feita contra ele dias antes. A adolescente havia acusado o padrasto de abuso sexual, e a mãe, apoiou a denúncia. O acusado chegou a ser intimado a prestar depoimento na delegacia, mas, ao ser informado da investigação, teria reagido com fúria.

Testemunhas relataram que o acusado foi até a casa das vítimas dirigindo um Fiat Fastback, na cor cinza chumbo. Ao chegar, ele teria invadido o imóvel e efetuado diversos disparos contra mãe e filha, que morreram ainda no local.

A Delegacia de Tanguá (70ª DP) iniciou as investigações e, inicialmente, estava à procura do suspeito, que fugiu logo após o crime.

Atualização: Após diligências, a polícia confirmou que o autor do duplo feminicídio cometeu suicídio. Seu corpo foi encontrado em Rio Bonito. Por se tratar de outro município, o caso será encaminhado para 70ª DP.