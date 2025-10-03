Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende estuprador enquanto fazia ensaio fotográfico de gestante no Rio

Após o crime, cometido no estado de Pernambuco, acusado fugiu para o Rio de Janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de outubro de 2025 - 15:47
Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam Taymmes Emmanuel de Oliveira Couto Silva, acusado de estupro de vulnerável, nesta sexta-feira (03/10), enquanto fazia um ensaio fotográfico de gestante, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele foi localizado em um hotel à beira-mar, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no ano de 2021, no estado de Pernambuco. Após a ação, o estuprador fugiu para o Rio de Janeiro, onde passou a atuar de forma autônoma, como fotógrafo. Ele foi indiciado e condenado, mas não se apresentou para cumprir pena e passou a ser considerado foragido.

Nesta sexta, ele foi localizado e detido quando conversava com uma cliente. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatório pelo crime de estupro de vulnerável.

