Polícia Civil prende estuprador enquanto fazia ensaio fotográfico de gestante no Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam Taymmes Emmanuel de Oliveira Couto Silva, acusado de estupro de vulnerável, nesta sexta-feira (03/10), enquanto fazia um ensaio fotográfico de gestante, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele foi localizado em um hotel à beira-mar, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no ano de 2021, no estado de Pernambuco. Após a ação, o estuprador fugiu para o Rio de Janeiro, onde passou a atuar de forma autônoma, como fotógrafo. Ele foi indiciado e condenado, mas não se apresentou para cumprir pena e passou a ser considerado foragido.

Leia também!

▸ Artista mirim da Paraíba vai expor no Museu do Louvre, em Paris



▸ Alerj lança editais do seu concurso publico com 101 vagas

Nesta sexta, ele foi localizado e detido quando conversava com uma cliente. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatório pelo crime de estupro de vulnerável.