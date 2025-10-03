Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Artista mirim da Paraíba vai expor no Museu do Louvre, em Paris

Mateus Rosa, de 9 anos, é um criança com autismo e pinta quadros desde os dois anos; As obras serão expostas no Louvre nos dias 17, 18 e 19 de outubro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de outubro de 2025 - 10:51
O jovem artista começou a pintar quadros quando tinha dois anos e sete meses
O jovem artista começou a pintar quadros quando tinha dois anos e sete meses

Um artista mirim, natural de Campina Grande, na Paraíba, se prepara para realizar um grande sonho internacional. Mateus Cavalcanti Rosa, de 9 anos, foi convidado para expor suas obras de arte em um dos principais museus do mundo, o Museu do Louvre, em Paris, ainda neste mês de outubro.

O jovem artista começou a pintar quadros quando tinha dois anos e sete meses, logo depois de receber o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi por meio da arte que ele conseguiu enfrentar vários desafios e desenvolver habilidades.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, Maria Eduarda Ramos Cavalcanti Rosa, 39 anos, mãe do artista paraibano, contou sobre o hiperfoco do filho pela arte.

"O Mateus foi diagnosticado com 2 anos e 7 meses, mas já vínhamos em investigação desde 1 ano e 7 meses. Foi a terapeuta ocupacional Lys Ribeiro que descobriu o hiperfoco dele pela pintura. Ela percebeu que ali poderia ser um caminho para o desenvolvimento do Mateus, que na época era não verbal ainda. E a partir da pintura eu comecei a incentivá-lo e nós criamos um vínculo afetivo muito especial, momento em que ele começou a falar durante as vivências de pintura", explicou Maria Eduarda.

    Mateus e a terapeuta ocupacional Lys Ribeiro
    Mateus foi diagnosticado com 2 anos e 7 meses
A família de Mateus esteve presente durante todo o processo de desenvolvimento artístico do menino, oferecendo todo o suporte necessário para sua evolução. Os quadros de autoria dele são compartilhados nas redes sociais, e vistos e comprados por pessoas do país inteiro. "Nós divulgamos e comercializamos algumas obras no Instagram (@eleartista), e outras deixamos no acervo da família para exposições", afirmou a mãe do artista mirim.

Exposição nacional e convite internacional

As obras de Mateus estão sendo expostas, desde agosto deste ano, no Museu de Arte e Ciência de Campina Grande, realizando seu desejo de que os quadros pudessem estar nos museus e na casa das pessoas. A exposição, que conta com 17 obras que contam a história de Mateus com a pintura e desenvolvimento desde os 2 anos e 7 meses, vai até o mês de novembro. 

Mas, ainda que realizado em sua cidade natal, Mateus foi surpreendido, junto à sua família, por um convite internacional: as obras do jovem artista serão também expostas no Museu do Louvre, em Paris, onde estão quadros como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.

"O convite surgiu de uma galeria de Paris, através da mediação de uma seguidora das redes sociais que já conhecia o trabalho dele e me perguntou se eu tinha o portfólio dele em inglês. Ele se sentiu muito feliz, era um sonho antigo dele, que já tinha feito até um desenho em 2022 sobre esse desejo", contou a mãe de Mateus.

Desenho de Mateus Rosa pedindo para ir a Paris, na França
Desenho de Mateus Rosa pedindo para ir a Paris, na França |  Foto: Arquivo Pessoal

"Quando eu o iniciei os estímulos com a pintura pela indicação da terapeuta ocupacional, não imaginava que Mateus fosse virar um artista. Era apenas uma mãe querendo ouvir o seu filho falar pela primeira vez, mesmo que não fosse a palavra “mamãe”. Eu não tinha expectativa de algo profissional, era apenas uma forma lúdica de fazê-lo se desenvolver e ter autonomia.

A exposição acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro.

