Caminhão-tanque tomba e pega fogo na Serra das Araras; Motorista está em estado grave

A carreta estava em chamas na pista sentido Rio da Serra das Araras - Foto: Reprodução/TV Globo

Um grave acidente envolvendo um caminhão-tanque na madrugada desta sexta-feira (3) causou o fechamento da pista sentido Rio da Serra das Araras, que segue interditada e sem previsão de reabertura. O veículo, que estava carregado com 44 mil litros de etanol, tombou e pegou fogo na altura de Piraí, Sul Fluminense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista ficou ferido e está internado em estado grave em razão de queimaduras. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Às 9h desta sexta (3), o engarrafamento era de 18 quilômetros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado, mas ainda há risco de explosão, pois o combustível se espalhou pela pista. Equipes da corporação seguem no local para fazer o resfriamento do caminhão.

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foram acionados pelo Corpo de Bombeiros e avaliam o impacto na região. A empresa responsável pela carga terá que fazer o transbordo do combustível remanescente no caminhão.