Suderj celebra o Dia Nacional de Doação de Órgãos com ação em jogo no Maracanã

A Suderj se uniu à Fundação de Apoio e Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) para 'abraçar' a causa da doação de órgãos. Para trazer mais visibilidade ao tema, minutos antes da partida entre Fluminense e Atlético-MG, marcada para este sábado (4/10), às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, será exibida no gramado uma faixa com os dizeres "A vida continua através da solidariedade. Doe órgãos, doe vida". A ação, promovida pelo Governo do Estado, busca incentivar e conscientizar para a doação de órgãos, já que o Brasil registrou neste ano 15 mil transplantes e cerca de 45% das famílias brasileiras ainda recusam a doação.

"Doar órgãos é permitir a continuidade da vida. Precisamos cada vez mais conscientizar a população em todos os lugares para este gesto que salva o próximo", disse Marcos Santos, presidente da Suderj.

Já Caroline Alves, presidente da Faperj, já passou por um transplante de fígado, expressou a importância da ação:

"Levar essa mensagem ao Maracanã, um dos maiores símbolos do Rio e do Brasil, é uma forma poderosa de sensibilizar milhares de pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Embora o Setembro Verde tenha sido o mês dedicado a essa causa, é fundamental lembrar que a conscientização deve acontecer durante todo o ano. A ciência e a vida caminham juntas, e ações como essa ajudam no recomeço de muitas histórias. Assim como eu recebi o “sim” de uma família em um momento de dor, outras pessoas também podem ter essa chance. Seja um doador e ajude a salvar vidas", finalizou.