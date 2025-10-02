Dia das Crianças e Outubro Rosa: Flamengo e Hapvida realizam ação especial no Maracanã

O Maracanã será palco de uma grande ação de emoção, inclusão e conscientização nesta quinta, 2 de outubro. A Hapvida, em parceria com o Flamengo, promoverá uma experiência única para celebrar o Dia das Crianças e reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, assuntos amplamente discutidos ao longo deste mês.

Durante a tarde, duas crianças, pacientes da operadora, uma em tratamento oncológico e outra com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vão viver momentos inesquecíveis com visita ao Museu Flamengo, tour completo pelos bastidores do estádio, recepção dos jogadores e presença especial no jogo Flamengo x Cruzeiro, às 20h30. A ação conecta a marca a sentimentos de cuidado e pertencimento, valorizando histórias de superação.

No mesmo dia, a Hapvida reforça a campanha do Outubro Rosa com uma série de iniciativas educativas no estádio. A camisa do Flamengo ganhará o logo da empresa com o laço rosa, símbolo da prevenção ao câncer de mama, e a utilização de uma braçadeira rosa com a frase “Nação Saúde” pelo capitão do time. Uma tenda será montada para doação de cabelo e orientações de enfermeiras sobre o autoexame. Além disso, três pacientes terão seus depoimentos exibidos em telão e participarão de entrevista especial na FlamengoTV, canal no YouTube oficial do Flamengo.