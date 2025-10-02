The Voice Brasil apresenta à imprensa como será o novo reality

A coletiva de imprensa da nova temporada do The Voice Brasil aconteceu ontem (1º), no estúdio Quanta, em São Paulo, reunindo jornalistas, executivos e o time de técnicos do programa. O evento marcou o início de uma parceria inédita entre o SBT, o Disney+, que prometem levar ao público uma edição repaginada do reality musical.

O showrunner Boninho e a repórter de bastidores Gaby Cabrini dividiram as atenções com os técnicos da temporada Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles, que responderam perguntas e falaram sobre a expectativa para a estreia. O apresentador Tiago Leifert, ainda em recuperação de uma gripe, participou ao vivo para deixar seu recado ao público.

Na abertura, os executivos ressaltaram a relevância da união entre as empresas. Renato D’Angelo, CEO da Disney no Brasil, destacou que o The Voice será o primeiro reality do Disney+, com estreia marcada para 6 de outubro. Segundo ele, o programa terá um diferencial: “toda semana, 20 minutos de conteúdo extra, exclusivos no Disney+, reforçando a plataforma como destino diário do público brasileiro”.

A presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, lembrou da longa relação entre a emissora e a Disney, definindo a parceria como um privilégio: “É um produto de qualidade, que mexe com a emoção das pessoas e realiza sonhos. O SBT tem essa história de sonhar junto com o público, e o The Voice chega para fortalecer ainda mais esse vínculo”.

Boninho, por sua vez, enfatizou a força internacional do formato, que segue em mais de 20 países, e celebrou a união entre Disney+ e SBT: “São empresas que poderiam ser concorrentes, mas escolheram somar forças para levar entretenimento a mais pessoas. Isso mostra coragem, inovação e confiança”.

Leia também!

▸ Crítica OSG | 'GOAT' traz tentativa de mostrar o esporte entre a obsessão e a religião



▸ Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol em bebida

A temporada 2025 chega com novidades: palco e cenário renovados, além de uma dinâmica inédita de exibição. O reality será transmitido ao vivo pelo SBT e pelo Disney+, que ainda oferecerá o +Voice, segmento exclusivo no streaming. Nele, técnicos e participantes participam de conversas leves, recebem convidados especiais e revisitam os melhores momentos de cada noite. O espaço também trará a eleição da “Voz da Noite”, com direito a música do vencedor tocada na Rádio Disney.

A votação do público e a decisão dos técnicos definem o grande vencedor | Foto: Divulgação

Com milhares de inscritos, 70 candidatos chegaram às Audições às Cegas, e 48 foram selecionados para integrar os times dos técnicos. A competição seguirá dividida em quatro fases Audições às Cegas, Batalhas, Rodada de Fogo e Shows ao Vivo, com novos recursos estratégicos disponíveis para os jurados, como o Block, o Tô Dentro (Resgate), o Jogar a Toalha e o já conhecido Peguei.

A estreia do The Voice Brasil 2025 acontece no dia 6 de outubro, às 22h30, com exibição simultânea no SBT e no Disney+.