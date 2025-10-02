Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol em bebida

A assessoria de imprensa do cantor divulgou uma nota nas redes sociais sobre o estado de saúde de Hungria - Foto: Reprodução/Instagram

O rapper Hungria, de 34 anos, foi internado nesta quinta-feira (2), no Hospital DF Star, por suspeita de intoxicação por metanol. A equipe do artista confirmou a informação nas redes sociais do cantor.

Segundo o boletim emitido pela unidade de saúde, Hungria apresenta cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

“O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo.

Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília.”

Os shows do cantor que ocorreriam neste final de semana, serão remarcados quando o artista estiver recuperado.

“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados.

O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente.

Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento.”

Os sintomas do artista, estão previamente ligados aos casos de intoxicação por metanol, que já causaram a morte de seis pessoas em São Paulo, o qual um está confirmado e cinco sendo investigados.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), ainda não confirmou nenhum caso por metanol.