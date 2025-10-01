Sindicato dos Jornalistas faz encontro na Baixada Fluminense

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro vai realizar um Encontro de Jornalistas na Baixada Fluminense-RJ da, no dia 4 de outubro/2025, sábado, das 9h30m às 12h, na cidade de Mesquita/RJ, na Rua: Cesário, 1005, no bairro: Santos Elias.

O Sindicato vai debater, entre outras pautas: “A Realidade do Jornalismo na Baixada”, “Precarização da profissão”, “Banalização da Assessoria de Imprensa”, “A Imprensa e a Rede Social com a Inteligência Artificial, “As fakes News”, “#A violência contra jornalistas” “A defesa do Piso Unificado proposto pela Fenaj”.

Leia também!

▸ Quatro é par? Melhor amiga de Virginia é vista de mãos dadas com filho de Eduardo



▸ Primavera ou Primaverão? Veja a previsão do clima para a estação e os impactos das mudanças climáticas

Na ocasião, será anunciada a criação da Delegacia do Sindicato na Baixada Fluminense Organizam o evento: Diretores Renato Muniz e Carlos Alberto como Delegados.