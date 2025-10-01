Primavera ou Primaverão? Veja a previsão do clima para a estação e os impactos das mudanças climáticas

Começou em setembro, a primavera, estação marcada por anteceder o verão, pela floração de diversas espécies de plantas e pelo clima mais ameno, com o aumento da umidade do ar. Porém, com as mudanças climáticas, segundo as Nações Unidas, estes aspectos definitivos das estações acabam se dissipando, se tornando cada vez mais quentes, secos e com eventos climáticos mais extremos, afetando a saúde, a alimentação e a moradia da população.

Pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por meio do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), apontam que este ano, a primavera chega ao Brasil com ondas de calor e uma baixa umidade, com a breve possibilidade de ocorrer um fenômeno climática chamada “El Niña” - que consiste no resfriamento da água no Oceano Pacífico - que afetaria o Brasil de diferentes maneiras dependendo da região, sendo no Sudeste, um número maior de chuvas por um curto período.

Visando entender como as mudanças climáticas afetam a população, O São Gonçalo foi às ruas entender como todos esses fatores afetam a vida dos moradores do Leste Fluminense.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), setembro de 2024 foi o mais quente do país em 63 anos, com a temperatura média de 25.9°C, 1.7°C acima da média histórica, dado que mostra o aumento da temperatura em todas as estações.

A servidora pública Silvia Campos, 50, diz que percebeu o calor extremo da última primavera e já sentiu a diferença: “Esse ano teve uma mudança drástica de temperatura, enquanto passado nós não tivemos inverno, esse ano tivemos. A primavera começou agora e estava muito calor, aí ficou frio, chuvoso.”

A saúde é um dos principais elementos afetados na vida da população em decorrência das mudanças de temperatura. O Instituto Butantan afirmou em uma pesquisa que as alterações bruscas na temperatura afetam a resposta imunológica do corpo humano, na velocidade e na qualidade na qual o organismo monta sua proteção contra agentes invasores, facilitando sua propagação. Luzia do Vale, dona de casa, de 33 anos conta que a principal diferença que ela sente com as mudanças climáticas, é na saúde das crianças : “Eu vejo uma diferença nas crianças, que elas sentem bastante, quando esfria, é muito de repente e quando já esquenta de novo já estão gripados, com o nariz escorrendo.”.

Para o porteiro Tainan da Silva, 32, o principal impacto dessas mudanças bruscas também está na saúde. “Agora eu estou com um calor enorme, mas hoje cedo eu estava de jaqueta e tudo, eu não me importo porque gosto do frio e do calor, mas as pessoas acabam sofrendo muito com a rinite e a sinusite por causa dessa mudança brusca".