Corrida e caminhada na Praia de Piratininga une saúde mental, atividade física e Outubro Rosa

Edição especial Divã em Movimento tem foco no incentivo à saúde da mulher - Foto: Divulgação

No próximo domingo, 5 de outubro, a Praia de Piratininga, em Niterói, será palco de um evento especial que une bem-estar físico e emocional. A psicóloga e corredora Mariana Lima realiza a edição especial Divã em Movimento, a partir das 7h30, com foco no incentivo à saúde da mulher.

O evento é gratuito e tem como missão principal encorajar mulheres, especialmente as iniciantes, a dar o primeiro passo na atividade física em um ambiente acolhedor e seguro. Com um percurso leve e acessível, a iniciativa propõe uma reflexão sobre como o movimento pode ser um fator de proteção essencial para a saúde mental e emocional.

Em alusão ao Outubro Rosa, a ação reforça a importância do cuidado integral com a saúde da mulher e na prevenção do câncer de mama.

"O Divã em Movimento nasceu com a proposta de mostrar que o autocuidado também passa pelo corpo, e a corrida e a caminhada são convites para que as participantes criem novos hábitos, descubram sua força e encontrem um espaço de acolhimento e conscientização”, explica a psicóloga Mariana Lima.

A programação conta com a presença de profissionais de educação física, ativações especiais de parceiros e registro fotográfico profissional. O evento conta com o apoio dos parceiros: Track & Field Niterói, Way Suplementos, Laboratório Bronstein e Circuito Mães que Treinam.

Ação social

Como forma de contribuição opcional, as participantes são convidadas a doar absorventes íntimos, que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social, unindo o cuidado individual ao apoio coletivo.

Serviço:

Data: Domingo, 5 de outubro

Horário: A partir das 7h30

Local: Praia de Piratininga, Niterói (próximo à praça do Tobogã)

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/diva-em-movimento-edicao-corrida/3141321