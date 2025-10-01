AquaRio promove Sessão Azul com entrada gratuita para pessoas com Transtorno do Espectro Autista no dia 5 de outubro

O AquaRio realiza, no domingo, 5 de outubro, mais uma edição da Sessão Azul, voltada exclusivamente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação acontece das 8h30 às 10h, antes da abertura oficial ao público, garantindo um ambiente mais calmo, silencioso e confortável. Durante esse período, pessoas com TEA terão entrada gratuita mediante apresentação de laudo na bilheteria. Até três acompanhantes poderão adquirir ingressos com valor de meia-entrada (R$ 80), disponíveis no e-commerce e na bilheteria do parque.

Além do horário especial de visitação, os participantes da Sessão Azul terão acesso a um valor promocional nas fotos vendidas no AquaRio, benefício válido exclusivamente durante o período entre 8h30 e 10h. Como as vagas são limitadas, a recomendação é garantir a participação com antecedência. Para quem não conseguir comparecer nesse horário, o AquaRio mantém o direito à meia-entrada para pessoas com TEA (R$ 80) e um acompanhante ao longo do restante do dia.

A Sessão Azul é uma parceria do AquaRio com o projeto de mesmo nome e adapta a visita ao perfil sensorial de pessoas com autismo. O circuito permanece mais iluminado e com volume sonoro reduzido, promovendo uma experiência acolhedora para os visitantes.

Maior aquário marinho da América do Sul, o AquaRio abriga mais de 2 mil animais de 250 espécies diferentes, como tubarões, raias e invertebrados. O espaço conta com mais de 4 milhões de litros d’água, ambientes que simulam o habitat natural das espécies e um túnel subaquático que oferece uma imersão única no universo marinho.

Serviço:

Sessão Azul

Local: AquaRio | Praça Muhammad Ali, Porto Maravilha – Rio de Janeiro

Data: 5 de outubro de 2025

Horário: entre 8h30 e 10h (entrada exclusiva para pessoas com TEA)

Ingressos: https://ingressos.aquariomarinhodorio.com.br/produto/7661?divisao=0

Gratuidade: para pessoas com TEA mediante comprovação na bilheteria

Acompanhantes: até 3 pessoas com direito a meia-entrada (R$ 80)