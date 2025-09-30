Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem morre após acidente entre carro e bicicleta no Colubandê

Bombeiros foram acionados para o local, mas já encontraram vítima sem vida

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de setembro de 2025 - 20:10
Ciclista morreu ainda no local
Ciclista morreu ainda no local -

Um homem, ainda não identificado, morreu após uma colisão entre um carro e uma bicicleta, na tarde desta terça-feira (30), no Colubandê, em São Gonçalo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, militares do Quartel de São Gonçalo foram acionados por volta das 17h20 para a Rua José Mendonça de Campos. No entanto, quando chegaram ao local, encontraram a vítima, um homem adulto, sem vida.

Policiais militares guardaram o local até a chegada da perícia e da retirada do corpo.

Trânsito

Durante o trabalho das forças militares, o trânsito na região que já é pesado no horário ficou pior. Motoristas precisaram ter paciência para acessar o bairro de Alcântara e adjacências.

