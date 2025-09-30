Niterói promove Exposição de Cães de Raça

Depois de cinco anos, Niterói volta a receber um dos maiores encontros da cinofilia brasileira, reunindo diversos cães campeões. O Parque Rural, da Prefeitura de Niterói, será palco da Exposição de Cães de Raça nos dias 4 e 5 de outubro, das 9h às 21h, no Engenho do Mato. O evento, realizado pelo Kennel Clube Fluminense e pelo Brasil Kennel Clube, terá acesso gratuito e programação aberta ao público.

“Queremos incentivar, cada vez mais, atividades como essa no nosso Parque Rural. Temos uma área de quase 10 mil metros quadrados voltada para atividades equestres, agroecológicas, de flora e fauna. O objetivo é que o Parque seja cada vez mais um espaço aberto ao lazer e também ao conhecimento, e que seja um vetor para a geração de emprego e renda da população que vive em seu entorno”, destacou Paulo Bagueira, secretário de Governo, pasta a qual o Parque Rural está subordinado.

No total, serão realizadas seis Exposições de Beleza e Conformidade, reunindo mais de 250 cães de diferentes estados do Brasil e representando mais de 40 raças distintas. Durante as competições, os cães são divididos em grupos de acordo com suas funções de origem como pastoreio, caça, faro e companhia e disputam pontos para títulos nacionais, além de concorrerem ao ranking de Melhor Cão do Brasil.

Segundo Luis Eduardo de Almeida, presidente da Federação Cinófila do Estado do Rio de Janeiro, a atividade é um momento para reunir a família.

“É uma alegria ver Niterói receber novamente a Exposição de Cães de Raça após cinco anos. Mais do que competição, este é um espaço de encontro entre famílias, criadores e protetores, com ações especiais como a feira de adoção e a entrega de pedigrees a cães da PM. Convido a todos a prestigiar esse grande evento”, disse Luis Eduardo.

Destaques da programação

Sábado – 4/10: O BAC Batalhão de Cães da Polícia Militar receberá a emissão de Registro Inicial de Pedigree (RI) da CBKC para dez cães de raça.

Domingo – 5/10: Feira de Adoção, organizada pela Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), incentivando a adoção responsável com o apoio de protetores independentes.

Durante os dois dias, o público também poderá aproveitar o espaço de gastronomia, montado especialmente para o evento, que será totalmente pet friendly. É importante que os animais estejam sempre na guia. Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, cães mais agitados devem utilizar focinheira durante a permanência no espaço.

Serviço

Data: 4 e 5 de outubro de 2025

Horário: 9h às 21h

Local: Parque Rural de Niterói – Rua São Sebastião, s/n, Engenho do Mato