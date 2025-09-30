Guarda Municipal de Maricá prende dois homens em flagrante por violência doméstica

No mais grave dos casos, um homem, de 45 anos, foi detido pela Guarda Municipal no Centro da cidade depois de atacar a esposa com uma faca - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, atuou na prisão em flagrante de dois homens por violência doméstica, na noite de segunda-feira (29). No mais grave dos casos, um homem, de 45 anos, foi detido pela Guarda Municipal no Centro da cidade depois de atacar a esposa com uma faca. Já em Itaipuaçu, agentes prenderam o agressor dentro de casa após a mulher conseguir fugir e pedir ajuda.

“Estamos firmemente dedicados no combate à violência contra a mulher no nosso município. São mais dois casos que lamentamos, mas que felizmente resultaram na prisão dos agressores. Só neste ano, já somamos mais de 350 atendimentos, além de palestras educativas até o acompanhamento direto de mandados judiciais relacionados à violência doméstica. Além disso, graças à parceria com a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, hoje conseguimos oferecer atendimento 24 horas às assistidas", declarou o secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras.

A Guarda Municipal de Maricá tem um grupo específico para atuar em casos envolvendo violência doméstica contra mulheres. O Grupamento Maria da Penha já realizou 350 atendimentos somente em 2025, tendo realizado 165 encaminhamentos à delegacia neste período. Os agentes garantem a integridade e atendimento completo e humanizado à vítima.

Preso em hospital

Era por volta de 19h quando os agentes da Guarda Municipal encontraram, na porta do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, um homem de 45 anos muito agitado, com uma faca na mão e gritando que tinha esfaqueado a própria companheira. Os guardas municipais detiveram o agressor e o levaram para a 82ª DP (Maricá).

A vítima, uma mulher de 47 anos, estava sendo atendida no mesmo hospital. O Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionado e foi até a unidade verificar o estado de saúde da vítima e se certificar do atendimento adequado para o caso. A vítima segue internada e o estado de saúde dela é estável.

O agressor foi encaminhado para a 76ª DP (Centro de Niterói), que funcionava como central de flagrantes na noite de segunda, e se encontra à disposição da justiça.

Socorro na rua

Em Itaipuaçu, uma mulher conseguiu fugir de casa e pedir socorro depois de ser espancada pelo próprio marido, dentro da casa onde moram. Agentes da Guarda Municipal localizaram a vítima, com diversos hematomas pelo corpo, a cerca de dois quarteirões do seu endereço. Ela contou que o agressor estava na casa com o filho do casal, uma criança de três anos.

Os agentes seguiram para o local e prenderam o agressor, que foi levado para a 82ª DP (Maricá) e transferido para a 76ª (Centro de Niterói), onde ficou detido à disposição da justiça. Ele já tinha passagens pela polícia. A vítima foi levada pelos agentes para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara juntamente com a criança, e passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.