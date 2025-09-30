Maricá promove show da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves em homenagem à padroeira do Brasil

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos, realiza no dia 12/10, às 18h, na praça do Bananal, o show da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também do bairro. A apresentação encerra a programação da "38ª Festa de Nossa Senhora Aparecida", organizada pela Capela do Bananal.

O evento religioso tem início no dia 03/10, com novenas, missas e momentos de devoção até o sábado (11/10), quando os fiéis poderão participar do encerramento da novena em homenagem à padroeira e também da cerimônia de Coroação de Nossa Senhora.

Já no domingo (12/10), Dia da Padroeira, a programação começa cedo, com a Alvorada às 6h, seguida de oração do Santo Terço, café da manhã partilhado, Santa Missa na capela, tradicional cavalgada dos devotos e procissão pelas ruas do bairro.

Leia também:

▸ Lexa nega desentendimento entre Ricardo Vianna e sua mãe, Darlin Ferrattry



▸ Carro pega fogo e Túnel Rebouças é fechado

Encerrando o dia de homenagens, às 18h, a dupla "prata da casa" Betinho Bahia e Ismayer Alves sobe ao palco com um repertório especial de forró.

Confira a programação completa: