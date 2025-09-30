Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Maricá promove show da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves em homenagem à padroeira do Brasil

Apresentação integra a programação da Festa de Nossa Senhora Aparecida na Capela do Bananal

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de setembro de 2025 - 14:22
A apresentação encerra a programação da "38ª Festa de Nossa Senhora Aparecida"
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos, realiza no dia 12/10, às 18h, na praça do Bananal, o show da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também do bairro. A apresentação encerra a programação da "38ª Festa de Nossa Senhora Aparecida", organizada pela Capela do Bananal.

O evento religioso tem início no dia 03/10, com novenas, missas e momentos de devoção até o sábado (11/10), quando os fiéis poderão participar do encerramento da novena em homenagem à padroeira e também da cerimônia de Coroação de Nossa Senhora.

Já no domingo (12/10), Dia da Padroeira, a programação começa cedo, com a Alvorada às 6h, seguida de oração do Santo Terço, café da manhã partilhado, Santa Missa na capela, tradicional cavalgada dos devotos e procissão pelas ruas do bairro.

Encerrando o dia de homenagens, às 18h, a dupla "prata da casa" Betinho Bahia e Ismayer Alves sobe ao palco com um repertório especial de forró.

Confira a programação completa:

  • 03/10 - sexta-feira
  • 18h30 - Novena e adoração
  • 04/10 - sábado
  • 18h - Novena e Noite de clamor - Grupo São Miguel Arcanjo
  • 05/10 - domingo
  • 9h30 - Novena e Santa Missa
  • 11h30 - Feijoada
  • 14h - Show de prêmios
  • 06 a 10/10 - segunda a sexta-feira
  • 18h30 - Novena e Santa Missa
  • 11/10 - sábado
  • 12h - Almoço
  • 15h - Adoração e Terço da Misericórdia
  • 18h - Novena Santo Terço Meditado e Coroação de Nossa Senhora
  • 12/10 - domingo
  • 6h - Alvorada
  • 7h - Santo Terço
  • 8h - Café da manhã partilhado
  • 10h - Santa Missa na capela
  • 12h - Almoço da padroeira
  • 13h - Cavalgada dos devotos
  • 14h30 - Adoração e Terço da Misericórdia
  • 17h - Santa Missa Campal e Procissão
  • 18h - Show Betinho Bahia e Ismayer Alves

