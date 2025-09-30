Maricá promove show da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves em homenagem à padroeira do Brasil
Apresentação integra a programação da Festa de Nossa Senhora Aparecida na Capela do Bananal
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos, realiza no dia 12/10, às 18h, na praça do Bananal, o show da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também do bairro. A apresentação encerra a programação da "38ª Festa de Nossa Senhora Aparecida", organizada pela Capela do Bananal.
O evento religioso tem início no dia 03/10, com novenas, missas e momentos de devoção até o sábado (11/10), quando os fiéis poderão participar do encerramento da novena em homenagem à padroeira e também da cerimônia de Coroação de Nossa Senhora.
Já no domingo (12/10), Dia da Padroeira, a programação começa cedo, com a Alvorada às 6h, seguida de oração do Santo Terço, café da manhã partilhado, Santa Missa na capela, tradicional cavalgada dos devotos e procissão pelas ruas do bairro.
Leia também:
▸ Lexa nega desentendimento entre Ricardo Vianna e sua mãe, Darlin Ferrattry
▸ Carro pega fogo e Túnel Rebouças é fechado
Encerrando o dia de homenagens, às 18h, a dupla "prata da casa" Betinho Bahia e Ismayer Alves sobe ao palco com um repertório especial de forró.
Confira a programação completa:
- 03/10 - sexta-feira
- 18h30 - Novena e adoração
- 04/10 - sábado
- 18h - Novena e Noite de clamor - Grupo São Miguel Arcanjo
- 05/10 - domingo
- 9h30 - Novena e Santa Missa
- 11h30 - Feijoada
- 14h - Show de prêmios
- 06 a 10/10 - segunda a sexta-feira
- 18h30 - Novena e Santa Missa
- 11/10 - sábado
- 12h - Almoço
- 15h - Adoração e Terço da Misericórdia
- 18h - Novena Santo Terço Meditado e Coroação de Nossa Senhora
- 12/10 - domingo
- 6h - Alvorada
- 7h - Santo Terço
- 8h - Café da manhã partilhado
- 10h - Santa Missa na capela
- 12h - Almoço da padroeira
- 13h - Cavalgada dos devotos
- 14h30 - Adoração e Terço da Misericórdia
- 17h - Santa Missa Campal e Procissão
- 18h - Show Betinho Bahia e Ismayer Alves