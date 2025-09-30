Voos no Aeroporto Santos Dumont são suspensos após vazamento de óleo na pista

Os pousos e decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, foram suspensos e o local precisou ser fechado depois de um vazamento de óleo na pista, na manhã desta terça-feira (30). Por causa do acidente, estão se formando longas filas no saguão, enquanto funcionários tentam resolver o problema.

De acordo com informações, o vazamento aconteceu em decorrência de um veículo que trafegava na pista na noite passada, realizando a vistoria do local, e acabou despejando óleo no asfalto. A área mais atingida foi a cabeceira da pista, local importante tanto para o pouso quanto para a decolagem.

No total, foram reunidos cerca de 50 funcionários para lavar a pista com detergente, a fim de normalizar as atividades do aeroporto, que é muito usado como ponte aérea entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

