Voos no Aeroporto Santos Dumont são suspensos após vazamento de óleo na pista

Por causa do acidente, estão se formando longas filas no saguão, enquanto funcionários tentam resolver o problema

Escrito por Redação | 30 de setembro de 2025 - 09:58
Cerca de 50 funcionários tentam limpar a pista
Os pousos e decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, foram suspensos e o local precisou ser fechado depois de um vazamento de óleo na pista, na manhã desta terça-feira (30). Por causa do acidente, estão se formando longas filas no saguão, enquanto funcionários tentam resolver o problema.

De acordo com informações, o vazamento aconteceu em decorrência de um veículo que trafegava na pista na noite passada, realizando a vistoria do local, e acabou despejando óleo no asfalto. A área mais atingida foi a cabeceira da pista, local importante tanto para o pouso quanto para a decolagem.

No total, foram reunidos cerca de 50 funcionários para lavar a pista com detergente, a fim de normalizar as atividades do aeroporto, que é muito usado como ponte aérea entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

