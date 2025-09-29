Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, realiza campanha de doação de sangue

O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, em parceria com o Hemorio, realiza, nesta terça-feira (30), uma campanha de doação de sangue. A unidade, referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para outros oito municípios da Região dos Lagos, está com o estoque de sangue em nível crítico.

O posto de coleta, completo e seguro, será montado junto ao Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) e funcionará das 9h às 16h, com equipes especializadas em recepção, triagem e coleta. O Hospital Estadual Roberto Chabo fica na Rua Bernardo Vasconcelos, nº 477, Centro.

De acordo com o diretor geral do HERC, Mário Jorge Espinhara, um dos principais objetivos do movimento é contribuir para o equilíbrio dos estoques na unidade de saúde. Entre janeiro e agosto deste ano, cerca de 900 bolsas de sangue foram usadas no hospital, uma média de 112 bolsas por mês.

Essas bolsas de sangue são utilizadas durante procedimentos e cirurgias envolvendo, principalmente, pacientes vítimas de acidente de moto e carro, agressão, perfuração por arma de fogo, quedas, atropelamentos, queimaduras e etc.

Saiba os critérios para a doação:

Estar alimentado;

Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;

Ter idade entre 16 e 69 anos (menor de idade deve estar acompanhado do responsável; pessoas com idade entre 60 e 69 anos devem ter feito a primeira doação antes de completar 60 anos);

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Não estar gripado ou resfriado;

Não ter feito tatuagens e/ou piercing nos últimos seis meses;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Não possuir Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas ao vírus HTLV I e II e Doenças de Chagas.

Outras dúvidas sobre a doação de sangue podem ser esclarecidas através do número 0800 2820 708.