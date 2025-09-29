Atriz Cleo Pires volta a usar sobrenome da mãe depois de 8 anos

A atriz contracenou ao lado da mãe Glória Pires em Se Eu Fosse Você 3 - Foto: Reprodução - Instagram

De volta às origens, a atriz Cleo Pires, de 42 anos, volta a utilizar o sobrenome da mãe, a também atriz Glória Pires, depois de oito anos sem o nome. A decisão ocorreu depois de a jovem artista sonhar com o avô.

De acordo com Cleo Pires, ela decidiu usar o nome “Pires” depois de sonhar com o avô Antônio Carlos, que, como a filha e a neta, era ator.

"Tive um sonho com o meu avô falando isso e resolvi retomar. Acredito que tem coisas maiores que desejos próprios. Para mim, tem esse peso da ancestralidade, um peso bom e que eu gosto. Por isso resolvi voltar", disse em entrevista para a revista Quem.

O ator Antônio Carlos ganhou destaque nacional quando interpretou Joselino Barbacena, no programa humorístico Escolinha do Professor Raimundo (1990).

Há pouco tempo, mãe e filha encerraram um trabalho em conjunto que será exibido nas telonas de cinema. Depois do filme Vovó Ninja (2024), Cleo e Glória Pires voltam a contracenar como mãe e filha, em Se Eu Fosse Você 3, que estreou no primeiro semestre de 2026.