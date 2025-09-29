Dia Mundial do Coração: prevenção é o melhor remédio contra doenças cardiovasculares
Especialista destaca cuidados simples que ajudam a reduzir o risco e melhorar a qualidade de vida
Nesta segunda-feira (29), é celebrado o Dia Mundial do Coração, uma data para reforçar que, apesar de os números ainda impressionarem, é possível prevenir a maior parte das doenças cardiovasculares com hábitos saudáveis.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mais de 400 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por doenças do coração, o que representa uma morte a cada 90 segundos. Só em 2025, já foram 294 mil mortes, de acordo com o “Cardiômetro” da entidade. No Rio de Janeiro, entre janeiro e setembro, foram registradas 7,3 mil internações e 5,3 mil óbitos por infarto agudo do miocárdio, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.
Leia também:
Fogo em barricadas e ruas fechadas marcam manhã de caos em São Gonçalo; Vídeo
Musa do Only Fans com duas vaginas conta que venderia absorventes usados por R$ 35 mil
Apesar dos dados alarmantes, especialistas lembram que até 80% dos casos de doenças cardiovasculares podem ser evitados com prevenção e diagnóstico precoce.
“As doenças cardíacas muitas vezes se desenvolvem de forma silenciosa, sem sintomas claros no início. É por isso que a prevenção é o melhor remédio. Pequenas mudanças de hábito reduzem de forma significativa o risco de infartos, hipertensão e outras complicações graves”, afirma Bernardo Ferreira Americano do Brasil, médico e coordenador do serviço de cirurgia cardíaca do Hospital do Coração de Caxias (HSCOR), da Hapvida NotreDame, e mestre em cirurgia cardíaca pela Uerj.
Dicas de prevenção do especialista:
Controle a pressão e o colesterol. “Manter o tratamento correto e os exames em dia é essencial. A hipertensão e o colesterol alto são os grandes vilões silenciosos do coração.”
Alimentação equilibrada. “Uma dieta rica em frutas, verduras e fibras, com menos sal e gorduras saturadas, ajuda a proteger as artérias e a manter o peso saudável.”
Exercício regular. “Não é preciso ser atleta. Caminhar 30 minutos por dia, pedalar ou nadar já trazem enorme benefício cardiovascular.”
Abandone o cigarro. “O tabagismo multiplica o risco de infarto e AVC. Parar de fumar é uma das medidas mais eficazes para prolongar a vida.”
Sono e estresse. “Dormir bem e controlar o estresse são tão importantes quanto a alimentação e a atividade física. O coração também sofre quando a mente não está equilibrada.”
Consultas regulares. “Quem tem histórico familiar, hipertensão, diabetes ou colesterol elevado deve visitar o cardiologista com frequência. O acompanhamento médico permite agir antes que a doença apareça.”
Um alerta positivo
Bernardo reforça que o Dia Mundial do Coração deve ser visto como um convite à mudança de hábitos.
“Quando olhamos os números, pode parecer assustador, mas a mensagem que precisamos passar é de esperança: com escolhas simples no dia a dia, conseguimos proteger o coração e viver mais e melhor. Cada caminhada, cada refeição saudável e cada consulta preventiva contam”, conclui.
Com 80 anos de experiência, a Hapvida possui mais de 73 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.