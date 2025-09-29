Dia Mundial do Coração: prevenção é o melhor remédio contra doenças cardiovasculares

Apesar dos dados alarmantes, especialistas lembram que até 80% dos casos de doenças cardiovasculares podem ser evitados com prevenção e diagnóstico precoce - Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

Apesar dos dados alarmantes, especialistas lembram que até 80% dos casos de doenças cardiovasculares podem ser evitados com prevenção e diagnóstico precoce - Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

Nesta segunda-feira (29), é celebrado o Dia Mundial do Coração, uma data para reforçar que, apesar de os números ainda impressionarem, é possível prevenir a maior parte das doenças cardiovasculares com hábitos saudáveis.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mais de 400 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por doenças do coração, o que representa uma morte a cada 90 segundos. Só em 2025, já foram 294 mil mortes, de acordo com o “Cardiômetro” da entidade. No Rio de Janeiro, entre janeiro e setembro, foram registradas 7,3 mil internações e 5,3 mil óbitos por infarto agudo do miocárdio, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

Apesar dos dados alarmantes, especialistas lembram que até 80% dos casos de doenças cardiovasculares podem ser evitados com prevenção e diagnóstico precoce.

“As doenças cardíacas muitas vezes se desenvolvem de forma silenciosa, sem sintomas claros no início. É por isso que a prevenção é o melhor remédio. Pequenas mudanças de hábito reduzem de forma significativa o risco de infartos, hipertensão e outras complicações graves”, afirma Bernardo Ferreira Americano do Brasil, médico e coordenador do serviço de cirurgia cardíaca do Hospital do Coração de Caxias (HSCOR), da Hapvida NotreDame, e mestre em cirurgia cardíaca pela Uerj.

Dicas de prevenção do especialista:

Controle a pressão e o colesterol. “Manter o tratamento correto e os exames em dia é essencial. A hipertensão e o colesterol alto são os grandes vilões silenciosos do coração.”

Alimentação equilibrada. “Uma dieta rica em frutas, verduras e fibras, com menos sal e gorduras saturadas, ajuda a proteger as artérias e a manter o peso saudável.”

Exercício regular. “Não é preciso ser atleta. Caminhar 30 minutos por dia, pedalar ou nadar já trazem enorme benefício cardiovascular.”

Abandone o cigarro. “O tabagismo multiplica o risco de infarto e AVC. Parar de fumar é uma das medidas mais eficazes para prolongar a vida.”

Sono e estresse. “Dormir bem e controlar o estresse são tão importantes quanto a alimentação e a atividade física. O coração também sofre quando a mente não está equilibrada.”

Consultas regulares. “Quem tem histórico familiar, hipertensão, diabetes ou colesterol elevado deve visitar o cardiologista com frequência. O acompanhamento médico permite agir antes que a doença apareça.”

Um alerta positivo

Bernardo reforça que o Dia Mundial do Coração deve ser visto como um convite à mudança de hábitos.

“Quando olhamos os números, pode parecer assustador, mas a mensagem que precisamos passar é de esperança: com escolhas simples no dia a dia, conseguimos proteger o coração e viver mais e melhor. Cada caminhada, cada refeição saudável e cada consulta preventiva contam”, conclui.

