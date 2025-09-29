Musa do Only Fans com duas vaginas conta que venderia absorventes usados por R$ 35 mil

Annie Charlotte, de 27 anos, musa do Only Fans e conhecida por duas vaginas (uma condição médica rara), disse que venderia absorventes usados pelo valor de 5 mil libras, o que na cotação atual corresponde a R$ 35 mil. Ela ainda conta que recebe pedidos frequentes para a venda de seus produtos íntimos, pelos fãs e seguidores.

"Alguém já me ofereceu comprar meu absorvente online, mas eu fiquei tipo: 'Não dá. Isso é demais'. Já ofereceram milhares e milhares, mas isso me dá uma sensação meio nojenta. Porém, talvez, se alguém me oferecesse o preço certo, eventualmente eu tentaria", disse em entrevista ao jornal “Daily Star”.

A ideia da possível venda surgiu depois de Annie ter recebido uma multa de impostos no valor de 180 mil libras, equivalente a R$ 1,2 milhão. A comercialização dos absorventes seria uma forma de contribuir no abatimento da dívida.

Duas vaginas

A famosa é natural da Inglaterra, e nasceu com útero didelfo, o que faz a mulher ter dois úteros, dois colos uterinos e também duas vaginas.

Annie contou que enfrenta dificuldades para lidar com as menstruações. Elas são problemáticas. Eu tenho a sorte de ter uma por mês em que as duas sangram. As comportas se abrem. Tenho que usar dois absorventes internos", contou, em entrevista divulgada na última sexta-feira (26).

Ainda de acordo com a musa do Only Fans, ela precisa usar absorventes em seu dois órgãos sexuais para saber qual está menstruada. "Não posso perguntar a elas. Preciso ver. É uma loucura."