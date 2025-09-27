Viradouro escolhe samba-enredo para o Carnaval 2026 em homenagem ao mestre Ciça

A Unidos do Viradouro já tem definido o samba que vai embalar a escola no Carnaval 2026. A escolha aconteceu na madrugada deste sábado (27), após uma final que lotou a quadra da agremiação em Niterói e reuniu milhares de vozes em coro. A obra vencedora, dedicada ao mestre de bateria Ciça, é assinada pelos compositores Cláudio Mattos, Renan Gêmeo, Rodrigo Gêmeo, Lucas Neves, Rodrigo Rolla, Ronaldo Maiatto, Bertolo, Silvio Mesquita, Marcelo Adnet e Thiago Meiners.

A vermelho e branco será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de carnaval, na Marquês de Sapucaí, com o enredo “Pra cima, Ciça!”, desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon e pelo enredista João Gustavo Melo. A decisão foi marcada por clima de festa popular e emoção coletiva, consolidando a expectativa em torno da homenagem ao mestre de bateria.

O enredo celebra os 70 anos de Ciça e os 80 anos da escola, unindo memória e contemporaneidade. A obra vencedora foi apontada como favorita desde o início da disputa e confirmou a expectativa ao levantar a torcida com versos que exaltam a relação da Viradouro com o carnaval.

Um dos momentos mais marcantes da madrugada foi a presença de mestre Ciça no palco durante a execução do samba, gesto que simbolizou a aclamação popular. A homenagem ganhou ainda mais destaque por reunir uma parceria formada exclusivamente por torcedores da agremiação.

Além da escolha do samba, a Viradouro já prepara os demais segmentos para o desfile. A comissão de frente, comandada pelos coreógrafos Priscilla Mota e Rodrigo Negri, promete repetir o impacto das últimas apresentações. O casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho e Rute, que conquistou nota máxima em 2025, já iniciou ensaios para manter o alto nível, agora diante do desafio da nova cabine de jurados espelhada.

A rainha de bateria Juliana Paes e os demais segmentos da escola também participaram ativamente da festa. A expectativa é que o desfile de 2026 una emoção, inovação e tradição, consolidando a homenagem a Ciça como um dos pontos altos da trajetória da Viradouro.

Na final, três parcerias disputaram a preferência do público e da escola. A primeira, liderada por Lucas Macedo, apresentou uma obra com belas variações melódicas, mas perdeu fôlego ao longo da apresentação. A segunda, de Mocotó e parceiros, manteve a energia em alta, com forte participação da torcida e destaque para os refrões. A terceira, assinada por Cláudio Mattos e grupo, confirmou o favoritismo e conquistou a aclamação da quadra, sendo consagrada como vencedora. Com a definição, a Viradouro segue firme na preparação para o próximo carnaval, em busca de mais um título na Sapucaí.