Setembro Verde: Hospital em São Gonçalo capta o sexto coração para transplantes este ano

Às vésperas do Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorado neste sábado, dia 27, o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, captou mais um coração nesta quinta-feira (25). Este é o sexto coração doado, este ano, por familiares de pacientes internados na unidade e que tiveram diagnóstico de morte encefálica confirmado.

Para comemorar a data, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOOT) do HEAT realizou, nesta sexta-feira (25), uma série de eventos no hospital, entre eles plantio de mudas de jasmim no Jardim do Doador de Órgãos e exposição de fotos. Uma aeronave da Superintendência de Operações Aéreas (Soaer), da secretaria estadual de Saúde, participou do evento.

No heliponto do hospital, dezenas de famílias doadoras abraçaram os profissionais da Soaer, que somente este ano transportaram mais de 700 órgãos, entre unidades de saúde no estado do Rio de Janeiro, contribuindo diretamente para salvar vidas e garantir transplantes bem-sucedidos.

O comandante tenente coronel Rodrigo Medina, responsável pelo SOAer, destacou a a importância do Hospital Estadual Alberto Torres no processo de captação de órgãos no Estado do Rio de Janeiro. “O Heat é um grande parceiro. É uma importante unidade no processo de captação de órgãos. Todos os funcionários do hospital estão sempre integrados no processo, que salva centenas de vidas. Tenho muito orgulho do Hospital Alberto Torres”, garantiu o piloto.

Doação – O sexto coração captado nesta quinta-feira no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) este ano e o segundo em um espaço de um mês foi doado por familiares de um jovem de 30 anos vítima de um AVC. Com a autorização de doação assinada pela família, uma força-tarefa foi montada para a captação e transporte do órgão no menor tempo possível. A equipe médica chegou até o hospital em um veículo do programa RJ Transplantes, enquanto uma equipe da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) organizava o transporte do coração através de uma de suas aeronaves até a unidade onde estava o receptor. Também foram captados córneas, rins, fígado, pele e ossos.