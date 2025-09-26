Niterói Audiovisual e Aprendiz Musical são destaques em Barcelona

Os programas Niterói Audiovisual e Aprendiz Musical foram destaques nesta sexta-feira (26/09), na Espanha, durante o Ágora Cívica, evento promovido pela Prefeitura de Barcelona. Em discurso para gestores culturais de todos os continentes, o secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz, apresentou iniciativas da Prefeitura de Niterói voltadas à criatividade e inovação, com incentivo à geração de negócios e empregos.

"Em Niterói, a arte também é ferramenta de desenvolvimento e inclusão social. A Prefeitura de Niterói investe com estratégia, por exemplo, em toda a cadeia produtiva do audiovisual, um potencial da nossa cidade. Já o Aprendiz Musical transforma vidas, sobretudo nos territórios que mais precisam. O programa oferece aulas gratuitas de música a mais de 10 mil crianças, em todas as escolas municipais e nos polos criados para o ensino avançado", destacou o secretário.

O encontro, que reuniu gestores locais, foi uma preparação para o Mondialcult, congresso mundial da Unesco sobre políticas públicas de cultura, que acontecerá na próxima semana, em Barcelona.

Neste sábado (27), 15 integrantes da Orquestra de Sopros do Aprendiz Musical seguem para Barcelona, a convite da Unesco, para se apresentar durante o Mondialcult.