Jogo criado em Niterói é finalista em prêmio nacional de games; saiba como jogar

Um jogo sobre Niterói e desenvolvido por niteroienses está entre os finalistas de uma das principais premiações de videogame do país. O jogo “A Lenda de Niterói”, que já está disponível para download gratuito, disputa a 2ª edição do Prêmio “Brasil Tá Pra Game”, promovido pela Embratur em parceria com a Abragames. Até o dia 19 de outubro, o público pode votar no game na página do concurso.

Inspirado pela história do líder indígena Araribóia e o episódio da tomada do Forte Coligny no século XVI, o game foi criado pela equipe independente Seven Moons e tem como um de seus objetivos resgatar a tradição histórica do município e da Região Metropolitana através de uma experiência divertida para jogadores de todas as idades.

Leia também:

➢ Niterói Audiovisual e Aprendiz Musical são destaques em Barcelona

➢ Rio de Janeiro conquista resultado histórico nos Jogos da Juventude 2025

“O feedback tem sido incrivelmente positivo, o que é muito gratificante. Dá um prazer enorme ver as crianças se divertindo e, ao mesmo tempo, absorvendo as mensagens importantes que o jogo carrega. A recepção do público à nossa iniciativa de levantar bandeiras como a história, educação, biodiversidade e a representação dos povos originários tem sido muito calorosa”, destaca o programador, diretor e game designer Otto Lehmann.

Jogo foi desenvolvido pela equipe independente Seven Moons | Foto: Divulgação

A recepção também foi positiva entre a equipe do “Brasil Tá Pra Game”; o jogo niteroiense está entre os dez finalistas e concorre a um prêmio de até 70 mil reais. O objetivo da premiação é valorizar a indústria brasileira de games através de jogos digitais que destaquem a cultura e a história local.

“Estamos buscando pedir para todos que puderem votar em nós através do formulário online disponível no site oficial do prêmio. Lá, basta assinalar o voto no jogo A Lenda de Niterói, do estúdio Seven Moons. Esses votos do público se somam à avaliação técnica da banca para definir os vencedores”, destaca Otto.

O público pode votar no site até dia 16 de outubro. Além de Otto, também assinam o jogo o artista e programador Leonardo Marques, o compositor e sound designer André Rente e o programador Augusto Escobar. O jogo foi contemplado por edital da Lei Paulo Gustavo e conta com apoio e incentivo da Prefeitura de Niterói e do Ministério da Cultura do Governo Federal.