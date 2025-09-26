Após breve interdição, IML de São Gonçalo, em Tribobó, volta a funcionar

Após alguns dias de interrupção de atividades por conta de obras para melhoria, o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de São Gonçalo, em Tribobó, já está funcionando. A direção do Instituto Médico Legal (IML) confirmou a O São Gonçalo que a unidade já está funcionando pleno.

Segundo a direção, as atividades precisaram ser momentaneamente interrompidas na última semana por conta de uma troca de pisos que atrapalhava a entrada de viaturas. Nesta semana, a unidade já opera plenamente, apesar de continuar em obras. Ainda de acordo com a direção, os serviços de reparo não atrapalham a realização de exames e perícias.

A unidade atende casos ocorridos em São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. Localizado na Rua Cap. Juvenal Figueiredo, o posto realiza exames de corpo de delito, perícia em cadáveres mortos por causas violentas e/ou externas e é responsável pela análise científica de vestígios produzidos e deixados durante a prática de delitos.