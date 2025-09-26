Praça Getúlio Vargas será revitalizada e terá vista aberta para a Baía de Guanabara

A nova Praça Getúlio Vargas será um espaço aberto com vista privilegiada de pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar - Foto: Divulgação

Uma praça integrada aos espaços urbanos, sem grades e com vista para a Baía de Guanabara. Esse é o projeto de completa revitalização da Praça Getúlio Vargas, na Praia de Icaraí. O local terá atividades de lazer e cultura para toda a família, com acessibilidade e segurança. A obra tem previsão de início ainda este ano. O projeto está na fase de contratação da obra para transformação do espaço.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o projeto vai promover uma maior qualidade na praça e integrá-la com o projeto do novo Cinema Icaraí e a beleza da enseada do bairro.

“Estamos promovendo uma transformação que vai muito além da reforma de um espaço público. A nova Praça Getúlio Vargas será um símbolo de qualidade urbana, conectando a cidade e as pessoas em um ambiente mais acessível, agradável, seguro e convidativo. Esse projeto reafirma o nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população, ampliando áreas de convivência e lazer e fortalecendo os laços comunitários em um dos espaços mais emblemáticos de Niterói. Vai valorizar mais a região e o bairro”, reforçou o prefeito.

O projeto inclui cerca de 5.500 metros quadrados, englobando a praça, um trecho da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí – entre a Rua Álvares de Azevedo e Miguel de Frias) e a calçada junto aos prédios.

“O projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas foi desenvolvido pelo escritório Burle Marx, referência em paisagismo, e prevê a integração de mais de 5 mil metros quadrados ao cenário urbano, preservando as grandes árvores e revitalizando os jardins. Além disso, a praça terá nivelamento para garantir acessibilidade, integração direta com o novo Cinema Icaraí e sistema moderno de monitoramento e segurança pública. Essa obra vai unir o patrimônio histórico e cultural da cidade a um espaço público contemporâneo e seguro”, contou o secretário de Mobilidade, Renato Barandier.

A reforma prevê a reformulação completa do paisagismo (mantendo as grandes árvores), retirada das grades, monitoramento, nivelamento dos espaços com melhoria da acessibilidade, espaço pet, brinquedos adaptados, academia ao ar livre e espaço para feirinhas. A previsão é inaugurar a praça com o novo Cinema Icaraí no ano que vem, integrando os eventos de lazer e cultura.

Cinema Icaraí

As obras de restauração do Cinema Icaraí seguem a todo vapor. O projeto, com previsão de entrega para 2026, vai expandir a estrutura original do cinema com a revitalização da Praça Getúlio Vargas. Neste momento, as equipes da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) trabalham na raspagem da fachada e em demolições de estruturas internas do prédio que vai abrir caminho para a construção dos novos espaços previstos no projeto. O serviço de escaneamento das paredes e vigas já foi concluído, a fim de garantir a integridade estrutural do imóvel e apoiar os cálculos para reforço da nova estrutura. Entre outras etapas, também estão sendo preparados os locais onde os elevadores e escadas rolantes serão instaladas para permitir a acessibilidade em todo o complexo.

A reforma engloba a preservação da fachada e do saguão original, com bilheteria, bomboniere e escadarias restauradas. A requalificação do espaço tem orçamento de R$ 45,7 milhões. O local será rebatizado de Cine Concerto Sérgio Mendes. A nova configuração terá capacidade para 299 pessoas no salão principal, além de camarins, restaurantes, três salas de cinema, sala para apresentação de orquestras, bar bistrô e restaurante com vista para o mar. Elementos de sustentabilidade, como placas fotovoltaicas e sistemas de captação de água da chuva, também serão incorporados.

Vista para o mar

Seguindo o mesmo conceito, a Prefeitura de Niterói também está reformulando a Orla da Boa Viagem. Com a implantação da nova ciclofaixa na orla da Av. Milton Tavares de Souza, o bairro terá uma vista mais ampla da cidade vizinha.

A nova estrutura vai conectar a ciclovia da Rua Coronel Tamarindo às faixas cicláveis das avenidas Almirante Benjamin Sodré e Engenheiro Martins Romeo, no entorno do Museu de Arte Contemporânea (MAC). O projeto prevê a transferência do estacionamento para o lado oposto da via, mantendo o número atual de vagas e eliminando a barreira visual dos carros parados junto à orla, ampliando a vista para o mar e para o MAC.