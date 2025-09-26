Mulher tem o nariz fraturado após ser agredida com socos em vagão feminino do MetrôRio

A empresária Karinny Moreira foi agredida com socos e teve o nariz fraturado dentro do vagão feminino do metrô da Linha 2, por uma nutricionista que alegou ter recebido pisões propositais da agredida. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (23) e foi registrado na delegacia.

Relatos apontam que a confusão começou quando Karinny pisou sem querer no pé da agressora, mas rapidamente a discussão se transformou em agressões físicas, resultando em uma fratura no nariz da empresária.

Por causa da briga, as outras passageiras acionaram a equipe de segurança da concessionária MetrôRio, na estação Del Castilho. Através de nota, a empresa alegou que seus agentes interviram e chamaram a Polícia e o Samu.

No primeiro momento, Karinny foi encaminhada à UPA de Del Castilho, mas logo em seguida foi transferida para o hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, onde será submetida a uma cirurgia.

As envolvidas na confusão, se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais e contaram suas versões.

"Me desequilibrei no metrô e pisei no pé de uma mulher. Mesmo pedindo desculpas e dizendo que foi sem querer, pois o metrô estava cheio, ela desferiu quatro socos no meu rosto. É um absurdo pensar a que ponto chegamos enquanto sociedade. Isso tudo dentro de um vagão exclusivamente feminino, onde teoricamente nos sentiríamos mais seguras. Muitas pessoas filmaram o ocorrido na hora, mas não consegui pegar esse material, pois precisei ser socorrida e fui direto pra UPA", escreveu a empresária, no seu perfil do Instagram.

Karinny Moreira mostrou como o rosto ficou após as agressões | Foto: Reprodução - Redes Sociais

A agressora também contou sua versão, além de afirmar que está sendo alvo de ameaças nas redes sociais e que já registrou um boletim de ocorrência pelos ataques virtuais e por difamação.

"Me defendi diante da situação, da qual também fui vítima, sofrendo uma lesão no tornozelo que, inclusive, me impossibilita de trabalhar neste momento. Realizei exame de corpo de delito que comprovam as ações sofridas", escreveu a agresora junto com a imagem de seu pé ferido.

Agressora publicou foto do tornozelo ferido | Foto: Reprodução - Instagram

O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma) como lesão corporal, e as mulheres fizeram o exame de corpo de delito. A Polícia Civil informou que as investigações serão realizadas com o objetivo de esclarecer fatos e que testemunhas já foram ouvidas.