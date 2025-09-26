Final de semana tem temperaturas baixas em São Gonçalo e Niterói

O primeiro final de semana da primavera de 2025 não será propício para um dia de descanso na praia. As temperaturas serão baixas, mas sem chance de chuva, para São Gonçalo e Niterói.

De acordo com o site do Climatempo, as duas cidades serão marcadas por temperaturas que não ultrapassem 25ºC durante o dia.

São Gonçalo

Sábado (27): A temperatura mínima será de 15ºC e a máxima de 23ºC. Não há chance de chuvas, mas os ventos podem chegar a 9 km/h. Sábado será um dia de sol, porém com algumas nuvens.

Domingo (28):A temperatura mínima será de 15ºC e a máxima de 25ºC. Não há chance de chuvas, mas os ventos podem chegar a 7 km/h. Domingo será um dia de sol, porém com algumas nuvens à tarde, no período da noite o céu ficará com muita nebulosidade.

Niterói

Sábado (27): A temperatura mínima será de 16ºC e a máxima de 22ºC. Não há chance de chuvas, mas os ventos podem chegar a 11 km/h. Sábado será um dia de sol, porém com algumas nuvens.

Domingo (28): A temperatura mínima será de 16ºC e a máxima de 25ºC. Não há chance de chuvas, mas os ventos podem chegar a 11 km/h. Domingo será um dia de sol, porém com algumas nuvens à tarde, no período da noite o céu ficará com muita nebulosidade.