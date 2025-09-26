'Perereca' poderosa: Brasileira usa a vagina para "pescar" durante participação em reality

Durante um dos episódios do reality, a brasileira percebeu que os peixes eram "atraídos por sua vagina" - Foto: Reprodução/HBO Max

Durante um dos episódios do reality, a brasileira percebeu que os peixes eram "atraídos por sua vagina" - Foto: Reprodução/HBO Max

A brasileira Marina Fukushima, participante do reality 'Largados e Pelados: A Tribo', "viralizou" nas redes sociais ao expor uma técnica de pesca inusitada: ela utiliza a própria vagina para atrair os peixes na savana africana.

Durante um dos episódios do reality, a brasileira percebeu que os peixes eram "atraídos por sua vagina" e começou a usar a tática para pescar.

“Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, contou Marina.

Nas imagens é possível ver a brasileira sentada de pernas abertas na beira de um rio. Ela usou uma peneira para pegar os pequenos peixes com o intuito de se alimentar e alimentar os outros participantes.

Uma outra participante, colega de Marina, se divertiu com a nova tática: “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”, comentou.