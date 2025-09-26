Mãe reúne brinquedos preferidos do filho para surpresa no aniversário de 18 anos: 'Passa um filme na cabeça'

Completar 18 anos é um marco na vida de qualquer adolescente, que, a partir desta idade, se depara com as novas responsabilidades que vem acompanhadas da maioridade. Mas para o jovem estudante Thyago Vinnicius Silva Santos, natural de Caruaru, em Pernambuco, a experiência de completar mais um ano de vida foi ainda mais especial.

Desde a infância, Thyago é um verdadeiro apaixonado por dinossauros e tudo que remete a esta temática. Pensando nisso, sua mãe, Ozenir Cristina, teve uma ideia inspirada em alguns vídeos que já tinha visto na internet: reunir os brinquedos do filho para celebrar a data que marca uma passagem para a vida adulta. O registro do momento "viralizou" nas redes sociais e emocionou muitos internautas.

“Ele brincava demais. Andava com eles. Era louco pelos brinquedos”, lembra Ozenir, com carinho, em entrevista à Revista Crescer. “Ele não dá nenhum deles. Os dinossauros estão guardados [...] saíram do guarda-roupa para o ‘parabéns’, mas depois retornaram", completou a mãe do jovem.

Ela relembrou ainda que, no dia do aniversário, acordou antes de Thyago para arrumar os brinquedos em volta do bolo. “Fiz isso chorando, porque passava um filme na minha cabeça. Me emocionei bastante. O coração ficou apertadinho quando me dei conta de que meu filho havia crescido. Ele também ficou bastante emocionado”, afirmou.



Tradição de família

Mas se engana quem pensa que o momento de emoção aconteceu somente ao longo do dia do aniversário de Thyago. Na noite anterior eles estavam no aniversário de uma prima do jovem e, lá mesmo, na festa, seguiram uma tradição que já dura há gerações na família.

“Quando deu meia-noite, já estava tudo preparado. Entreguei para ele um colar, com o primeiro dentinho. É uma tradição da família, que a avó dele, minha sogra, me passou. Ela pediu que, quando ele completasse 18 anos, eu entregasse o colar, assim como ela fez com o pai dele e com os outros tios. E assim eu fiz. Foi um misto de emoções”, contou Ozenir.

Thyago está terminando o terceiro ano do Ensino Médio e pretende cursar veterinária.