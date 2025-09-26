Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 80 milhões

Confira as dezenas sorteadas

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 26 de setembro de 2025 - 08:49
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 80 milhões
O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).

As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53

A quina teve 66 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 34.524,56. Os 4.131 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ R$ 909,21 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

