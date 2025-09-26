Menina de 3 anos agredida pelo padrasto recebe alta do HEAT em São Gonçalo

A criança de 3 anos que foi brutalmente agredida pelo padrasto recebeu alta, nesta quinta-feira (25), do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, onde estava internada desde o último sábado (20). O caso gerou comoção entre os profissionais da saúde que acompanharam sua recuperação.

A menina havia dado entrada no Centro de Trauma Pediátrico com diversos hematomas no rosto e quadro de traumatismo craniano. Segundo informações da equipe médica, a evolução da criança surpreendeu, e o momento da alta foi marcado por emoção e alívio.

Leia também:

Rio Construção Summit 2025 recebe 2,5 mil visitantes em seu primeiro dia

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 80 milhões

A vítima deixou o hospital acompanhada do pai e da avó materna. A equipe médica afirmou que o quadro clínico da criança evoluiu positivamente e que ela deve continuar o acompanhamento psicológico e social fora do ambiente hospitalar.



Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

“No mês de Outubro eu completo 30 anos de profissão, sendo mais de 10 deles no Centro de Trauma. Eu confesso que em todos esses anos pela primeira vez eu fiquei dentro de um tomógrafo com um paciente.

Para que a criança conseguisse fazer o exame, e ao mesmo tempo com receio de deixar a mãe junto da vítima, eu deitei no aparelho e fiquei com meu telefone no alto de seu rosto passando Galinha Pintadinha, de forma que ela se mantivesse parada para realizar o exame. Desde o momento que eu a recebi foi um atendimento repleto de muita emoção. Hoje vendo esse vídeo eu sinto uma alegria muito grande. A alegria de ver saindo para um lar, o qual eu espero que a acolha com amor e carinho. Mais uma passagem de alguém que nunca mais vou ver, mas que estará registrado no meu livro da vida”, disse o enfermeiro do Centro de Trauma Heat, Rogério Aragão.

Agressão

No último sábado (20), a menina deu entrada na unidade hospitalar, com hematomas pelo rosto e traumatismo craniano, depois de receber atendimento pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento), da cidade de Cachoeiras de Macacu.

O agressor, padrasto da criança, foi identificado como Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, de 33 anos, filho do secretário de esportes da cidade de Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana do Rio.

Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça e até o fim desta quinta-feira (25), Linneker ainda era procurado pela polícia e é apontado como foragido.

De acordo com a Polícia Civil, depois que tomaram conhecimento sobre o caso, policiais realizaram buscas e diligências e conseguiram coletar provas substanciais, possibilitando o indiciamento do criminoso. Linneker foi acusado pelos crimes de tortura e tentativa de feminicídio.

A conduta da mãe também está sendo investigada. As investigações estão sob responsabilidade da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).

Nas redes sociais, circulou um vídeo que revela o estado em que a menina ficou depois das agressões. Durante a filmagem, a criança confirma que o agressor foi o padrasto.

Um cartaz com a foto de Linneker foi divulgado pelo Disque Denúncia. Quem tiver informações que ajudem a encontrá-lo entre em contato pelo número (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.