Acusado de agredir enteada de 3 anos, filho de secretário municipal está foragido

Uma menina de apenas três anos viveu momentos de horror ao ser vítima de agressões tão violentas que precisou ser transferida para um hospital especializado. O principal suspeito é Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, de 33 anos, padrasto da criança, que está foragido. Contra ele pesa um mandado de prisão por tentativa de feminicídio e tortura.

Linneker, que atuava como educador físico, era tratado pela família da menina como um padrasto afetivo. Em publicações nas redes sociais, a mãe da criança chegou a chamá-lo de “nosso paidrasto”.

Ele é filho de Vanderlan Ramos Silva, atual secretário de Esportes de Cachoeiras de Macacu, município da Região Metropolitana do Rio.

A menina deu entrada inicialmente em uma Unidade de Pronto Atendimento com múltiplos hematomas pelo corpo e traumatismo craniano. Diante da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

Em um primeiro momento, a mãe teria alegado que a filha havia “caído da cama”. Mas os médicos perceberam que a versão não condizia com os ferimentos apresentados, o que levou a polícia a abrir uma investigação.

Atualmente, a criança está sob os cuidados da avó paterna, recebendo assistência médica e psicológica.

A Justiça decretou a prisão de Linneker, mas até agora ele não foi localizado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue nas buscas e investigações.

O pai de Linneker, em nota pública, afirmou não compactuar com nenhum tipo de violência. Disse ainda estar preocupado com a recuperação da menina e ressaltou que ela vem recebendo acompanhamento especializado.